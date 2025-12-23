Moretti: "La Asamblea será nula y vamos a seguir gobernando"

La interna política en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Asamblea extraordinaria resolviera que Sergio Costantino quede al frente del club hasta el 30 de mayo de 2026, Marcelo Moretti reapareció públicamente y dejó en claro que no reconoce lo sucedido. El ex presidente aseguró que la reunión será declarada nula por la Justicia y reafirmó su intención de completar el mandato para el que fue elegido.

Horas después de la Asamblea, Moretti habló en Picado TV y explicó que ya presentó una impugnación ante el Juzgado Civil N°51, que deberá expedirse en las próximas horas. “Estamos muy tranquilos. Presentamos la impugnación el jueves pasado a la reunión de Comisión Directiva del martes 16 de diciembre y estamos esperando el fallo. Va a quedar nula la Asamblea que se dio ayer”, sostuvo. Y fue más allá: “La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato, por el cual fuimos elegidos democráticamente por los socios de San Lorenzo”.

El ex dirigente cuestionó de raíz la validez de la reunión que derivó en la declaración de acefalía. “Yo la convoqué, pero no la inicié. Como nunca la inicié, no empezó a tratarse ningún tema. El contenido fue realizado solo por algunas personas, con una hoja tácticamente fraguada, de nulidad absoluta”, denunció. Además, señaló supuestas inconsistencias en el acta: “Decía que había 18 personas presentes cuando eran 15, y de esas 15 no renunciaron siete. Lo firmaron nueve personas. Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”.

Moretti también rechazó las acusaciones de que su postura complique el funcionamiento cotidiano del club. “Yo no trabo nada. Hay un estatuto y, si no se respeta, se va a la IGJ o a la Justicia. Estas situaciones las manejo con mis abogados, que son especialistas”, explicó. En ese sentido, relató que durante la fallida reunión de Comisión Directiva advirtió irregularidades en tiempo real: “Les dije que estaban haciendo un acta con cualquier cosa. La reunión no arrancó. ¿Cómo van a firmar algo si nadie se puso de acuerdo? Es una locura”.

Por último, dejó en claro que el conflicto está lejos de cerrarse. “Si la Justicia falla en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil. La otra vez apelé y me dieron la razón. El acta está fraguada”, sentenció. Mientras tanto, San Lorenzo atraviesa días de máxima incertidumbre institucional, a la espera de un fallo que puede volver a cambiar el escenario político del club.