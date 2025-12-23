Uno Santa Fe | Ovación | Moretti

Moretti: "La Asamblea será nula y vamos a seguir gobernando"

Tras la asunción de Sergio Costantino, el ex presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti rompió el silencio y denunció irregularidades

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 12:15hs
Marcelo Moretti rompió el silencio

Marcelo Moretti rompió el silencio, desconociendo la Asamblea que se llevó a cabo por los socios de San Lorenzo.

La interna política en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Asamblea extraordinaria resolviera que Sergio Costantino quede al frente del club hasta el 30 de mayo de 2026, Marcelo Moretti reapareció públicamente y dejó en claro que no reconoce lo sucedido. El ex presidente aseguró que la reunión será declarada nula por la Justicia y reafirmó su intención de completar el mandato para el que fue elegido.

Marcelo Moretti rompió el silencio

Horas después de la Asamblea, Moretti habló en Picado TV y explicó que ya presentó una impugnación ante el Juzgado Civil N°51, que deberá expedirse en las próximas horas. “Estamos muy tranquilos. Presentamos la impugnación el jueves pasado a la reunión de Comisión Directiva del martes 16 de diciembre y estamos esperando el fallo. Va a quedar nula la Asamblea que se dio ayer”, sostuvo. Y fue más allá: “La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato, por el cual fuimos elegidos democráticamente por los socios de San Lorenzo”.

El ex dirigente cuestionó de raíz la validez de la reunión que derivó en la declaración de acefalía. “Yo la convoqué, pero no la inicié. Como nunca la inicié, no empezó a tratarse ningún tema. El contenido fue realizado solo por algunas personas, con una hoja tácticamente fraguada, de nulidad absoluta”, denunció. Además, señaló supuestas inconsistencias en el acta: “Decía que había 18 personas presentes cuando eran 15, y de esas 15 no renunciaron siete. Lo firmaron nueve personas. Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”.

Moretti también rechazó las acusaciones de que su postura complique el funcionamiento cotidiano del club. “Yo no trabo nada. Hay un estatuto y, si no se respeta, se va a la IGJ o a la Justicia. Estas situaciones las manejo con mis abogados, que son especialistas”, explicó. En ese sentido, relató que durante la fallida reunión de Comisión Directiva advirtió irregularidades en tiempo real: “Les dije que estaban haciendo un acta con cualquier cosa. La reunión no arrancó. ¿Cómo van a firmar algo si nadie se puso de acuerdo? Es una locura”.

Por último, dejó en claro que el conflicto está lejos de cerrarse. “Si la Justicia falla en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil. La otra vez apelé y me dieron la razón. El acta está fraguada”, sentenció. Mientras tanto, San Lorenzo atraviesa días de máxima incertidumbre institucional, a la espera de un fallo que puede volver a cambiar el escenario político del club.

Moretti San Lorenzo Asamblea
Noticias relacionadas
copa libertadores 2026: los argentinos clasificados, la fase previa y los bombos

Copa Libertadores 2026: los argentinos clasificados, la fase previa y los bombos

Mariano Bonzi y Ariel Segalla fueron presentados al frente de Newells de barrio Roma.

Comenzaron los movimientos de entrenadores en los clubes de Liga Santafesina

Santa Fe Rugby Club será el único representante de la USR en el Torneo del Interior A.

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

las primeras palabras de costantino como presidente de san lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Lo último

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Último Momento
Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Ovación
Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"