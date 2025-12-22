Uno Santa Fe | Santa Fe | Procrear

Torres Procrear: Santa Fe no participará de la subasta y advierte un "negocio" por sobre el acceso a la primera vivienda

Se trata del complejo ubicado en el Parque Federal. Advierten que la subasta prioriza una inversión privada por sobre una política pública de acceso a la vivienda y el objetivo social del programa.

22 de diciembre 2025 · 15:52hs
Obra edilicia del programa nacional Procrear totalmente paralizada.

El Gobierno de Santa Fe no participará de la subasta del predio correspondiente a las Torres Procrear, el desarrollo habitacional inconcluso ubicado en el Parque Federal de la ciudad capital.

Así lo anticipó el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, quien advirtió que el proceso impulsado por la Nación transforma una política pública de acceso a la vivienda en un negocio orientado a inversores, alejándose del objetivo original del programa o de políticas públicas de viviendas, como las que podría tener el estado de Santa Fe.

Paralizado hace dos años y en una zona estratégica: qué pasará con el plan de viviendas La Florida que quiere reactivar Santa Fe

El proyecto presenta un avance constructivo del 33% sobre un proyecto que contemplaba 198 viviendas, distribuidas en dos torres de 22 pisos, una tira de tres plantas y un sector de cocheras. La obra lleva casi dos años paralizada, con un nivel de degradación estimado entre el 10 y el 12%, según datos de la Cámara de la Construcción.

Procrear II paralizado 3.jpg
El proyecto presenta un avance constructivo del 33% sobre un proyecto que contemplaba 198 viviendas

En ese marco, desarrolladores inmobiliarios de Santa Fe ven con dificultad sumarse a la subasta para quedarse con la obra y finalizarla. Desde el sector privado advierten que resulta complejo asumir un proyecto iniciado por otra empresa, abandonado durante un largo período y sin respaldo financiero.

Crivelli recordó que la posición de la provincia fue siempre la misma: “Creíamos que el Procrear era una muy buena política para habilitar el acceso de las familias que no tenían otras propiedades a su primera vivienda”.

Sin embargo, señaló que licitar un complejo con un 30% de avance, degradado tras dos años de abandono y emplazado sobre suelo que es de todos los argentinos, presenta serias dificultades.

Alerta en el Fonavi San Jerónimo: vecinos denuncian peligro de derrumbe de estructuras de una de las torres

El funcionario detalló además el volumen de inversión que implicaría la subasta: más de 3,5 millones de dólares sobre lo ya construido, a lo que habría que sumar entre 11 y 14 millones de dólares adicionales para completar el proyecto.

procrear obra parada santa fe.jpg
Obra edilicia del programa nacional Procrear totalmente paralizada.

“Nuestra preocupación es que estas viviendas no van a tener como destino a familias que buscan su primera casa, sino que pueden terminar en manos de personas que necesitan invertir, lo cual es lógico, pero no forma parte de la política pública que promovemos en Santa Fe, sobre todo cuando ya hay recursos invertidos y un suelo que es muy difícil de conseguir”, subrayó.

Consultado sobre la posibilidad legal de que la provincia participe de la subasta, Crivelli aclaró que Santa Fe podría hacerlo a través de la Dirección Provincial de Vivienda, un organismo autárquico con facultades administrativas para ese tipo de operaciones. No obstante, explicó que hoy el foco está puesto en culminar 815 viviendas inconclusas del programa Casa Propia, de las cuales unas 200 ya fueron reactivadas en distintos puntos del territorio provincial. Entre esos planes se encuentra La Florida (detrás del Liceo Manuel Belgrano), proyecto inconcluso y que Santa Fe se comprometió a reactivarlas.

Además, advirtió que para realizar una oferta seria por el Procrear sería necesario conocer el estado administrativo del proyecto, ya que varios desarrollos similares quedaron con conflictos contractuales, juicios y problemas legales.

Lucas Crivelli subsecretario de Movilidad y Transporte municipal 2.jpg
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli.

“Hoy no estamos abocados a hacer un desembolso de 3 millones y medio de dólares para ingresar, llamémosle, al negocio”, afirmó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT 10".

Respecto al interés del sector privado, Crivelli consideró que el proyecto del Parque Federal podría llegar a tener oferentes, aunque no ocurrió lo mismo con otros desarrollos como el de Barrio Transporte, donde “no hay una oferta lógica para ese producto”.

El secretario también recordó que la provincia intentó hacerse cargo de la finalización de los Procrear. “Hace un año y medio presentamos una propuesta para constituirnos como terminadores de los proyectos, comercializarlos y devolverle a Nación lo efectivamente construido. No tuvimos respuesta. Luego hubo nuevos pedidos de traspaso de las propiedades, pero tampoco prosperaron”, señaló.

Déficit habitacional: un problema cualitativo y cuantitativo

Finalmente, Crivelli contextualizó la discusión en el déficit habitacional que atraviesa el país, con alrededor de cuatro millones de personas que demandan una vivienda propia. Explicó que, en muchos casos, no se trata de falta de vivienda digna, sino de familias que buscan salir del alquiler, un objetivo al que apuntaba directamente el Procrear.

“Eso en todo el mundo se logra con crédito hipotecario. En Argentina, por las dificultades históricas, esto estuvo coartado. El Procrear venía a revertir esa situación y a volver a poner en valor el crédito y la construcción apalancada”, concluyó.

Procrear Torres subasta Santa Fe
