Martes caluroso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

23 de diciembre 2025 · 07:58hs
Martes caluroso en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, buen tiempo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa que debido a una breve irrupción de aire algo más fresco y estable a la región, se genera una leve mejoría en las condiciones meteorológicas. Esta situación permite que tanto la jornada de hoy como gran parte de mañana 24 de diciembre permanezcan mayormente soleadas con temperaturas en ascenso. No obstante ello y debido a la configuración general de las masas de aire, la inestabilidad se vuelve a incrementar levemente permitiendo la posibilidad de algunas lluvias de diversas intensidades durante la noche del miércoles y comienzos del jueves.

Miércoles con cielo despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche y condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en ascenso: mínima 23º y máxima 37º. Vientos leves a moderados del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

En tanto el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector sur, rotando gradualmente al sur/sureste.

Por último, se espera un viernes parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21º y suave ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

