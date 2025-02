Santa Fe considera "razonable" extender los plazos de la RTO y evalúa los cambios impulsados por Nación en materia de tránsito

El funcionario provincial explicó que Nación impulsa cambios en la ley de tránsito 24.449, que regula la seguridad vial en todo el país. "Hablé personalmente con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pedro Escarpineli. Habrá modificaciones en varios aspectos de la ley nacional, no en todos sus términos, pero en muchos sí", indicó Torres.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es uno de los puntos centrales de la reforma. "Plantea que los vehículos cero kilómetros que hoy tienen que hacer la revisión a los tres años de patentado, pasarían a cinco. Los vehículos mayores a 10 años de antigüedad deberían hacerlo cada dos años, los vehículos comerciales al segundo año. Suena razonable y no me parece descabellado", comentó el funcionario provincial en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT 10".

Torres destacó que la medida no le parece desproporcionada y consideró que es una modificación razonable en el contexto actual. Sin embargo, también expresó sus inquietudes sobre otros cambios que podrían implementarse, como la posibilidad de que las revisiones se realicen no solo en los talleres específicos habilitados para tal fin, sino también en concesionarias de autos y talleres comunes.

"Lo que será necesario evaluar mejor es que las revisiones se puedan realizar en concesionarias y en talleres comunes habilitados para tal efecto. Eso hace un poco de ruido, porque montar un taller de servicio técnico vehicular no es barato. Estamos hablando de una inversión muy grande, más de 100.000 dólares para poner en marcha un taller de esos. Los dueños de talleres tienen dudas sobre la sostenibilidad de los mismos si se amplía la RTO a concesionarias", explicó Torres.

Y continuó: "Me genera algunas dudas. Porque es como estar en los dos lados del mostrador en cierto sentido. Porque un concesionario vende un vehículo, vende repuestos, luego hace la revisión del vehículo y le puede decir que necesita cambiar una cosa o cambiar otra y a su vez le vende el producto. Es medio vidrioso o gris". Aclaró que se debe evaluar muy bien esta posibilidad antes de tomar una decisión.

Taller de revisión técnica obligatoria (RTO) en Santa Fe.

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial también subrayó que, si el Gobierno nacional modifica la ley, Santa Fe deberá adherir a esos cambios para que se implementen a nivel provincial. "Si el gobierno nacional modifica la ley de tránsito y permite esto, nosotros deberíamos adherirnos a esa modificación para poder hacerlo aquí en Santa Fe", aclaró.

A pesar de las dudas sobre algunas medidas, Torres enfatizó la importancia de la Revisión Técnica Obligatoria como un mecanismo vital para garantizar la seguridad vial. "Lo que creo que no hay que discutir es que la RTO es muy importante. Tenemos que controlar mucho y no podemos permitir que algunos vehículos estén en un deterioro total, ya que son un peligro para la gente que hace las cosas bien y que suben a las rutas", indicó el funcionario.

Otro de los cambios impulsados por el gobierno nacional tiene que ver con la validez de la licencia de conducir en caso de que el domicilio en el DNI no coincida con el de la licencia. "El Gobierno está planteando que, ante un cambio de domicilio de la persona que figura en el DNI, no se invalide el permiso para conducir, al menos hasta el vencimiento de la licencia. No me parece descabellado, pero también lo vamos a analizar", señaló Torres.

Análisis de los cambios para una adhesión

A lo largo de esta semana, las provincias tendrán reuniones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para conocer en detalle los cambios propuestos y evaluar si adhieren o no a la modificación de la ley.

En Santa Fe, se ha agendado una reunión con la Cámara de Empresarios para la Revisión Técnica Obligatoria, que también está generando incertidumbre en el sector.

"Tenemos agendada una reunión con la Cámara de Empresarios para la Revisión Técnica Obligatoria de la provincia de Santa Fe, que obviamente también están con mucha incertidumbre", dijo Torres. En este contexto, el gobierno provincial evaluará cuidadosamente cada uno de los cambios propuestos antes de tomar una decisión final.

