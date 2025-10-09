Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe contará con una aeronave preparada para combatir incendios forestales grandes y pequeños

El uso de la aeronave estará coordinado por la Secretaría de Protección Civil, a través del plan provincial de manejo del fuego, trabajado particularmente con la Dirección General de Bomberos Zapadores

9 de octubre 2025 · 09:25hs
El avión hidrante adquirido por el gobierno de Santa Fe

gentileza

El avión hidrante adquirido por el gobierno de Santa Fe

Mediante un decreto firmado por el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, el Gobierno Provincial adjudicó la compra de una aeronave hidrante para combatir incendios a Agsur Aviones SA, en el marco de la licitación Pública Internacional N° 38/25. La inversión supera 5.500 millones de pesos.

DEC-2025-00002561-APPSF-PE

De acuerdo al pliego de la licitación, la nueva aeronave hidrante anfibia es biplaza, y cuenta con válvulas dobles de carga de 3’’, tolva de fibra de vidrio de 3104 litros y monomotor turbohélice. Además, se adquirieron dos pontones anfibios equipados con tren aterrizaje de ruedas, marca Wipaire, con sistema “scooping” para carga de agua en tolva.

La licitación incluye tres cascos, con dos visores micrófono y reducción activa de ruido, con enchufe tipo lemo; y tres chaleco salvavidas, con tecnología de inflado manual de CO2.

De esta manera, el Gobierno Provincial contará con un avión preparado para combatir incendios forestales grandes y pequeños, en zonas de difícil acceso. La nave servirá no sólo como ataque inicial sino también para tareas de ataque extendidas y apoyo a los equipos de tierra.

Además podrá operar desde pequeños aeródromos; pistas de aterrizaje remotas, no preparadas; caminos de tierra y con una infraestructura mínima. Podrá operar en una rampa junto al agua y aterrizar y extraer agua de lagos, lagunas, ríos y embalses.

Cuenta con una capacidad de recarga completa de no más de 20 segundos en operación acuática y de no más de 10 minutos en operación terrestre.

Respuesta rápida ante incendios

Los considerandos del decreto fundamentan la compra en la necesidad de contar con un avión hidrante liviano, de respuesta rápida ante los reiterados incendios y la quema de pastizales que han afectado la región en los últimos años, que representan un peligro latente para la población y las actividades productivas.

Asimismo, se indicó que este tipo de aeronaves constituye una acción estratégica de prevención y respuesta que permitirá fortalecer el sistema provincial de emergencia. El uso de la aeronave estará coordinado por la Secretaría de Protección Civil, a través del plan provincial de manejo del fuego, trabajado particularmente con la Dirección General de Bomberos Zapadores y los Bomberos Voluntarios. Esta herramienta, contribuye de manera sustancial a mejorar las condiciones de trabajo, la capacidad operativa y la seguridad del personal que combate los incendios.

• LEER MÁS: Avanza la construcción del nuevo edificio del Instituto Almirante Brown: la obra alcanza un 25% de ejecución

Santa Fe avión hidrante gobierno provincial incendios
Noticias relacionadas
con el presupuesto de milei, santa fe solo podra hacer siete kilometros de ruta

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

en la ciudad de santa fe, ocho de cada diez jovenes admitio haber consumido alguna sustancia

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

con lo previsto en el presupuesto 2026, la provincia de santa fe solo podra hacer siete kilometros de ruta

Con lo previsto en el presupuesto 2026, la provincia de Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

como sera el nuevo control sobre las motos en santa fe: suman tecnologia para sancionar infracciones

Cómo será el nuevo control sobre las motos en Santa Fe: suman tecnología para sancionar infracciones

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos