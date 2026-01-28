Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, aseguró que el Gobierno provincial aborda de manera interdisciplinaria la situación de los acusados del bestial asesinato

El caso Jeremías , que generó un fuerte impacto social en la provincia de Santa Fe , sigue sumando definiciones oficiales. En ese contexto, el ministro de Educación, José Goity , reconoció la preocupación existente por el futuro de los menores imputados y explicó cómo se está trabajando para garantizar su derecho a la educación , sin afectar el normal funcionamiento de las escuelas.

“Es una preocupación social, una preocupación general ”, afirmó Goity al ser consultado sobre la situación de los chicos que hoy están implicados en la causa. En ese sentido, indicó que el abordaje no es exclusivo del área educativa, sino que se lleva adelante de forma conjunta con otros organismos del Estado.

Trabajo conjunto entre Educación, Desarrollo Social y la Justicia

El ministro detalló que la problemática se analiza de manera interdisciplinaria, con la participación de áreas de Desarrollo Social y del ámbito judicial, con el objetivo de encontrar una respuesta responsable y adecuada a cada caso.

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity, al remarcar que el sistema educativo enfrenta desafíos cuando se trata de situaciones complejas como la del caso Jeremías.

Estrategias educativas diferentes al modelo tradicional

En sus declaraciones, el titular de la cartera educativa provincial planteó la necesidad de avanzar hacia estrategias diferenciales, reconociendo que el sistema educativo muchas veces resulta demasiado rígido.

“A veces hablamos de la diversidad y la diversidad justamente nos implica que tenemos que tener estrategias diferentes. Tenemos que ir a transformaciones del sistema para poder escolarizar y garantizar el derecho a la educación, pero no siempre es en un ámbito escolar tradicional”, explicó.

Garantizar derechos sin afectar a las escuelas

Goity subrayó que la prioridad del Gobierno es encontrar soluciones que no perjudiquen a la comunidad educativa ni vulneren derechos. “Vamos a buscar estrategias que no afecten a la escuela, que no vulneren los derechos de la institución y que tampoco se vulnere el derecho a ser educado”, aseguró.

Finalmente, adelantó que, en algunos casos, la educación de estos chicos podría darse en contextos alternativos al modelo escolar tradicional, aunque evitó brindar mayores precisiones hasta que las definiciones estén consolidadas.

