Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, aseguró que el Gobierno provincial aborda de manera interdisciplinaria la situación de los acusados del bestial asesinato

28 de enero 2026 · 11:53hs
“No todos los chicos

gentileza

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity

El caso Jeremías, que generó un fuerte impacto social en la provincia de Santa Fe, sigue sumando definiciones oficiales. En ese contexto, el ministro de Educación, José Goity, reconoció la preocupación existente por el futuro de los menores imputados y explicó cómo se está trabajando para garantizar su derecho a la educación, sin afectar el normal funcionamiento de las escuelas.

josé goity.jpg
El ministro de Educación, José Goity.

El ministro de Educación, José Goity.

“Es una preocupación social, una preocupación general”, afirmó Goity al ser consultado sobre la situación de los chicos que hoy están implicados en la causa. En ese sentido, indicó que el abordaje no es exclusivo del área educativa, sino que se lleva adelante de forma conjunta con otros organismos del Estado.

Trabajo conjunto entre Educación, Desarrollo Social y la Justicia

El ministro detalló que la problemática se analiza de manera interdisciplinaria, con la participación de áreas de Desarrollo Social y del ámbito judicial, con el objetivo de encontrar una respuesta responsable y adecuada a cada caso.

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity, al remarcar que el sistema educativo enfrenta desafíos cuando se trata de situaciones complejas como la del caso Jeremías.

Estrategias educativas diferentes al modelo tradicional

En sus declaraciones, el titular de la cartera educativa provincial planteó la necesidad de avanzar hacia estrategias diferenciales, reconociendo que el sistema educativo muchas veces resulta demasiado rígido.

“A veces hablamos de la diversidad y la diversidad justamente nos implica que tenemos que tener estrategias diferentes. Tenemos que ir a transformaciones del sistema para poder escolarizar y garantizar el derecho a la educación, pero no siempre es en un ámbito escolar tradicional”, explicó.

Garantizar derechos sin afectar a las escuelas

Goity subrayó que la prioridad del Gobierno es encontrar soluciones que no perjudiquen a la comunidad educativa ni vulneren derechos. “Vamos a buscar estrategias que no afecten a la escuela, que no vulneren los derechos de la institución y que tampoco se vulnere el derecho a ser educado”, aseguró.

Finalmente, adelantó que, en algunos casos, la educación de estos chicos podría darse en contextos alternativos al modelo escolar tradicional, aunque evitó brindar mayores precisiones hasta que las definiciones estén consolidadas.

• LEER MÁS: Caso Jeremías Monzón: Patricia Bullrich se reúne con la familia y reactiva la reforma penal juvenil

Santa Fe chicos escuelas Jeremías Monzón
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Incendios en Chubut: Santa Fe alista 50 brigadistas y espera el pedido formal para intervenir

Incendios en Chubut: Santa Fe alista 50 brigadistas y espera el pedido formal para intervenir

El nuevo manual regirá las pautas de los vehículos afectados al servicio de remises en la ciudad de Santa Fe

Cómo deben verse los remises en la ciudad de Santa Fe: pautas para ser identificables para los usuarios

La hidratación, una de las claves para la prevención 

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Lo último

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Último Momento
Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

Ovación
Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"