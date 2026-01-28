Caso Jeremías Monzón: Patricia Bullrich se reúne con la familia y reactiva la reforma penal juvenil

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibirá este viernes en el Congreso a Romina, la mamá de Jeremías Monzón. El caso volvió a impulsar el debate por la baja de la edad de imputabilidad, que será tratada durante las sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , recibirá este viernes en su despacho del Congreso de la Nación a Romina , mamá de Jeremías Monzón , el adolescente asesinado en Santa Fe en un crimen que generó una fuerte conmoción social.

Del encuentro también participará Virginia , tía del joven, junto a los abogados defensores , quienes impulsan el tratamiento de la ley de baja de la edad de imputabilidad , iniciativa que fue incluida por el presidente Javier Milei para ser debatida durante las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero .

La reunión se da en un contexto de fuerte debate público y político por la reforma del régimen penal juvenil, luego del asesinato de Jeremías, un caso que volvió a poner en agenda la discusión sobre la responsabilidad penal de los menores involucrados en delitos graves.

Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.



La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 26, 2026

Bullrich y el caso Jeremías Monzón

En un video difundido en sus redes sociales, Patricia Bullrich fue contundente al anticipar el tratamiento legislativo del proyecto: “Al fin vamos a tratar la ley penal juvenil para terminar con la impunidad de los menores violentos y asesinos”.

La funcionaria sostuvo que el debate en el Congreso marcará posiciones políticas claras: “Va a quedar claro quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes estamos del lado de las víctimas”.

Bullrich vinculó directamente el impulso de la reforma con el crimen de Jeremías Monzón, uno de los hechos más impactantes ocurridos en Santa Fe en los últimos meses. “¿Cuántos muertos más? El último, Jeremías, torturado y asesinado por menores”, expresó.

Además, remarcó la brutalidad del ataque al señalar que el adolescente recibió más de 20 puñaladas, y cuestionó que algunos de los involucrados, por su condición de inimputables, se encuentren en libertad: “Le dieron 20 puñaladas y ahora están en su casa como si nada”.

Quién filtró el video del crimen

En paralelo a la causa principal, se abrió una investigación por la filtración del video del asesinato de Jeremías Monzón, que tuvo una masiva circulación en redes sociales y grupos de WhatsApp, generando un alto impacto social y revictimización de la familia.

La pesquisa está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, titular de la Fiscalía de Violencia Institucional, quien busca determinar cómo y quién difundió las imágenes, y no se descarta que la filtración se haya producido dentro del propio ámbito policial.

El video muestra a los agresores dentro de un depósito abandonado frente al Estadio Brigadier López, donde se observa cómo amenazan, insultan y apuñalan reiteradamente al adolescente hasta provocarle la muerte.

Dos de los atacantes son menores punibles, mientras que otro es inimputable, situación que profundizó el reclamo de justicia por parte de la familia y reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina.

