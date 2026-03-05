Santa Fe firmó un acuerdo con Neuquén para impulsar la participación de empresas santafesinas en Vaca Muerta

Más de 20 industrias de Santa Fe participaron de la misión productiva y el objetivo es ampliar la presencia de firmas provinciales en la cadena energética del petróleo y el gas.

Pullaro firmó un acuerdo con Neuquén para impulsar la participación de empresas santafesinas en Vaca Muerta

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , firmó este jueves en Neuquén un acuerdo de cooperación con el mandatario neuquino Rolando Figueroa para impulsar la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas vinculada a Vaca Muerta .

Durante la actividad, realizada en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén , Pullaro remarcó que el crecimiento del país dependerá de su capacidad productiva y de generación de empleo .

“Hay un solo camino: Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo”, sostuvo el mandatario santafesino.

La firma del convenio se dio en el marco de una misión institucional y empresarial que incluyó a más de 20 industrias santafesinas, acompañadas por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y funcionarios de esa cartera.

Integrar empresas santafesinas al desarrollo energético

El acuerdo entre ambas provincias contempla acciones conjuntas para fortalecer el desarrollo de proveedores, promover capacitación técnica y facilitar el intercambio de tecnologías, con el objetivo de integrar a empresas santafesinas en el ecosistema energético que se expande alrededor de Vaca Muerta.

Pullaro destacó además la identidad industrial del entramado productivo santafesino, compuesto en gran medida por pequeñas y medianas empresas de origen familiar.

“Son industrias que empezaron en un garaje o en un galpón y que hoy tienen cientos de trabajadores. Son empresas que no se olvidan de dónde vienen y que siguen apostando a invertir y a generar empleo en sus comunidades”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador señaló que Santa Fe busca sumarse al crecimiento energético del país sin abandonar su base agroindustrial.

“Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo”, sostuvo.

El desafío de ampliar la participación empresarial

El mandatario recordó que la provincia creó en 2018 la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio de articulación público-privada para que empresas santafesinas puedan participar en la cadena de valor energética.

Actualmente, unas 350 firmas santafesinas ya trabajan en actividades vinculadas al sector energético, aunque el potencial de crecimiento es mayor.

“Podemos tener más de mil empresas trabajando junto a empresas neuquinas. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante”, indicó Pullaro.

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, valoró la articulación entre provincias y el sector privado para potenciar el desarrollo productivo.

“Lo importante es ver cómo parte de toda esa producción la podemos potenciar trabajando con empresas neuquinas asociadas a empresas santafesinas. Cuando eso sucede, ganan las dos partes”, señaló.

Agenda productiva en Vaca Muerta

La agenda de la delegación santafesina continuará con actividades de vinculación empresarial entre firmas de ambas provincias y con una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta.

Allí, funcionarios y empresarios santafesinos tomarán contacto directo con el funcionamiento del polo energético, considerado una de las principales apuestas productivas del país.