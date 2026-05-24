Santa Fe ante la llegada de un posible "superniño" en el segundo semestre: qué dicen los científicos y por qué preocupa su intensidad

El docente investigador del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) del CONICET, Leandro Díaz, explicó que hay "indicios" del avance del fenómeno que afectará a gran parte de Santa Fe.

Más de 200 mm de lluvia cayeron en 30 horas en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia, a principios de año.

El fenómeno del Niño avanza sobre el Océano Pacífico y los datos que monitorean los científicos encajan con uno de los escenarios que más preocupa a productores, autoridades y especialistas: la llegada de un "superniño" que podría traducirse, para la provincia de Santa Fe , en precipitaciones e inundaciones más intensas de lo habitual durante el segundo semestre del año.

Así lo advirtió Leandro Díaz , docente investigador del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) del CONICET y la Universidad de Buenos Aires , al programa Mañana UNO quien precisó que si bien el término "superniño" no tiene una definición científica estricta, remite a un evento del Niño de características muy intensas , con consecuencias que podrían superar a los registrados en décadas anteriores. El fenómeno ya generó reuniones al interior del gobierno provincial y alertas en el sector agropecuario santafesino , donde productores, entidades rurales e ingenieros agrónomos siguen de cerca la evolución climática.

¿Qué es el Niño y por qué preocupa su intensidad?

El Niño y la Niña son fenómenos climáticos que se originan en anomalías de temperatura en el Océano Pacífico tropical y ecuatorial y que impactan de manera directa en el clima de vastas regiones del planeta, incluida la Argentina. En términos generales, el Niño se asocia a un aumento de las precipitaciones en el este del país, mientras que la Niña provoca el efecto contrario: sequía.

Lo que hoy preocupa a la comunidad científica no es solo la confirmación del fenómeno, sino su posible intensidad. "Por lo menos de características moderadas para arriba", anticipó Díaz, descartando así un evento leve. Cuanto mayor sea la intensidad del Niño, mayores serán también sus impactos en la producción agropecuaria, en la infraestructura hídrica y en las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en zonas inundables de la provincia.

lluvias

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Lo que ya muestran los océanos y los modelos

Los científicos del CIMA monitorean una extensa red de boyas distribuidas en el Océano Pacífico que registran las características del océano no solo en la superficie sino también en profundidad. Ese dato es clave: históricamente, el calentamiento que luego se manifiesta en la superficie comienza primero en las capas más profundas.

"Hoy estamos viendo que hay bastante calor en todo el Pacífico, no solo en la superficie sino también en profundidad", señaló el investigador, y añadió que en los últimos meses esa tendencia fue consolidándose hasta configurar lo que la ciencia reconoce como una fase del Niño.

Los modelos climáticos de los principales centros de predicción del mundo no son unánimes: algunos apuntan a un escenario de superniño, otros son más moderados. Esa divergencia es, precisamente, la que mantiene la incertidumbre sobre la magnitud final del fenómeno. Sin embargo, el investigador fue categórico: "Sí estamos yendo hacia un Niño, eso está claro".

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Santa Fe: más lluvias y riesgo de inundaciones

Para la región del este argentino —y en particular para Santa Fe, una de las provincias históricamente más afectadas por las inundaciones— el Niño implica un aumento significativo de las precipitaciones. Un evento de alta intensidad podría potenciar ese efecto y generar inundaciones de mayor envergadura que las registradas en ciclos previos.

El antecedente no es menor: eventos del Niño de gran intensidad ocurridos en las décadas del 80 y del 90 dejaron marcas profundas en la región, con consecuencias económicas y sociales que aún forman parte de la memoria colectiva de los santafesinos.

Es por eso que el sector agropecuario provincial ya está en alerta. Productores, entidades rurales e ingenieros agrónomos vienen siguiendo con atención la evolución del fenómeno, conscientes de que un superniño podría afectar tanto los cultivos como la infraestructura rural y las condiciones de las explotaciones ganaderas de la provincia.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - DR. LEANDRO BALTAZAR DIAZ - INVESTIGADOR DEL CONICET

Cambio climático: un factor que agrega incertidumbre

Consultado sobre la posible relación entre el superniño y el cambio climático, Díaz fue prudente. Reconoció que se trata de "un terreno fértil de investigaciones y discusiones" y que la evidencia científica aún no permite establecer una relación directa y concluyente entre ambos fenómenos.

Sin embargo, advirtió que el calentamiento global sí introduce una variable adicional de incertidumbre: altera la forma en que la atmósfera responde a los cambios de temperatura en el Pacífico y dificulta las comparaciones con eventos históricos. "No tenemos mucho con qué comparar", reconoció el investigador, en alusión a que los registros disponibles corresponden a décadas en las que el planeta no atravesaba el nivel de calentamiento actual.

Lo que sí está claro, en tanto, es que el tiempo de espera se acorta: en los próximos meses se irá despejando la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno y, con ella, el verdadero alcance de lo que podría enfrentar Santa Fe en la segunda mitad del año.