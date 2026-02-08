Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

En 2025 las consultas crecieron un 27% en el país, según datos de Sedronar. Desde hace dos años que la tendencia se mantiene en alza. Qué pasa en Santa Fe

Las consultas por juego compulsivo a la Línea 141 aumentaron un 27% en todo el país durante 2025 y ubicaron a Santa Fe entre las cinco provincias con mayor cantidad de llamados por esta problemática, según datos oficiales de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) .

El incremento consolida una tendencia en alza que se mantiene desde hace al menos cinco años y refuerza la preocupación de especialistas por el impacto del juego online , especialmente entre adolescentes y jóvenes .

La Línea 141 es un servicio gratuito, anónimo y disponible los 365 días del año, destinado a la orientación y contención de personas con consumos problemáticos, tanto de sustancias como de conductas adictivas. De acuerdo con el último boletín oficial, entre octubre de 2018 y octubre de 2025 se registraron 396 consultas en 2025, frente a las 311 de 2024.

Ese salto interanual convirtió a 2025 en el año con mayor cantidad de llamados por esta causa desde que comenzó su relevamiento específico.

Santa Fe en el top cinco nacional

El informe permite observar la distribución territorial de las consultas. Más de la mitad de los llamados provinieron de la provincia de Buenos Aires (52,8%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15%).

El ranking lo completan Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que quedó entre las cinco jurisdicciones con mayor demanda, con el 4,9% del total nacional.

Una problemática en expansión

Entre 2018 y 2025, la Línea 141 recibió 1.033 consultas vinculadas al juego compulsivo. El crecimiento más marcado se dio entre 2023 y 2024, cuando los llamados aumentaron un 250%.

Desde Sedronar señalaron que el aumento refleja una mayor visibilidad social del problema y su reconocimiento como una cuestión de salud pública.

El organismo sostiene que el fenómeno responde tanto a una mayor prevalencia como a una mayor disposición de las personas a pedir ayuda.

Jóvenes, apuestas online y acceso temprano

Para los especialistas, uno de los factores centrales es la expansión del juego online y su llegada a edades cada vez más tempranas. La psicóloga especializada en ludopatía Débora Blanca, directora de Lazos en Juego, advirtió que la situación actual no tiene antecedentes.

“La aparición del juego compulsivo en adolescentes de 16 a 19 años es nueva. La legalización del juego online y la facilidad para apostar desde el celular son determinantes”, explicó.

En Argentina, el juego online comenzó a regularse en 2021 y se expandió rápidamente. Según Unicef Argentina y Bienestar Digital, 8 de cada 10 adolescentes accedieron a plataformas de apuestas en 2024.

Diferencias de género y rol de las familias

En 2025, las consultas directas fueron mayoritariamente realizadas por varones, mientras que las consultas indirectas estuvieron encabezadas por mujeres, especialmente madres y parejas.

“El problema muchas veces lo detecta primero la familia, y casi siempre es la madre la que llama”, indicó Blanca.

Más presupuesto y alcance nacional

Según el Ministerio de Salud, el presupuesto total de Sedronar en 2025 fue de 66.154 millones de pesos, con una ejecución cercana al 98%.

El 86% de esos fondos, unos 57.751 millones, se destinó al programa Atención y Acompañamiento a Personas con Consumos Problemáticos, donde funciona la Línea 141. En términos reales, el incremento fue del 20% respecto de 2024.

Además, un informe de la ACIJ indicó que Sedronar concentra el 53,6% de la inversión nacional en salud mental.

Cómo funciona la Línea 141

La Línea 141 ofrece una primera instancia de escucha, orientación y contención. A partir de cada llamada, equipos profesionales evalúan el caso y derivan, si es necesario, a tratamientos ambulatorios, hospitales de día o internaciones.

Desde el Centro de Asistencia Inmediata explicaron que uno de los principales desafíos es sostener los procesos de atención, que muchas veces comienzan por iniciativa de la familia.

Entre 2024 y 2025, también se impulsaron capacitaciones educativas y grupos de acompañamiento familiar, especialmente en provincias como Santa Fe, donde la demanda ya se ubica entre las más altas del país.