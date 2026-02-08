Uno Santa Fe | Santa Fe | pago

Pago total anual del Inmobiliario y Patente continúa con descuento de 35%: más de 95.000 se sumaron en enero

El esquema de bonificaciones estará disponible hasta el vencimiento de la primera cuota, el 23 de febrero. Cómo hacer el trámite

8 de febrero 2026 · 11:08hs
El descuento de 35% para el pago total anual del Impuesto Inmobiliario y de la Patente Automotor de Santa Fe permanece vigente hasta el vencimiento de la primera cuota, previsto para fines de febrero. Durante enero se contabilizaron 95.640 pagos anuales entre ambos tributos.

La ley tributaria provincial 2026 estableció este beneficio para quienes opten por cancelar el año completo de Inmobiliario o Patente Automotor. A ese incentivo se suma 20% de descuento adicional para quienes, al 31 de diciembre de 2025, no registraban deudas con la Administración Provincial de Impuestos (API).

El esquema de bonificaciones estará disponible hasta los primeros vencimientos, que comienzan el 23 de febrero. Hasta fines de enero se computaron 64.233 pagos anuales de Impuesto Inmobiliario y 31.407 pagos anuales de Patente Automotor.

Modos de pago digital

En el marco del proceso de transformación digital que impulsa la API, el pago total anual puede realizarse de manera rápida y completamente online.

Los contribuyentes pueden abonar con cualquier billetera digital mediante el QR interoperable que figura en la boleta, la cual puede descargarse desde la aplicación “Mi Santa Fe” o desde www.santafe.gov.ar/apiboletas. En este mismo portal también es posible adherir a “Mi Boleta Digital” y recibir la documentación directamente en el correo electrónico.

Una vez ingresados los datos para descargar la boleta, el sistema habilita el botón “Plus Pagos”, que permite abonar con tarjeta de débito o crédito. Quienes sean clientes del Banco Santa Fe o Banco Bica pueden optar por el pago en hasta seis cuotas sin interés.

Asimismo, sigue vigente la posibilidad de cancelar los tributos a través de Home Banking en las redes Link o Banelco.

Pago presencial

Quienes prefieran abonar de manera presencial y sin presentar boletas podrán acercarse a cualquier oficina de Santa Fe Servicios únicamente con su DNI e indicar el impuesto que desean cancelar bajo la modalidad de pago total anual.

Para realizar este trámite, el impuesto debe estar registrado a nombre del titular del DNI presentado; de lo contrario, no podrá ser visualizado por el operador.

Para más información sobre cómo acceder a las boletas y las distintas formas de pago, la API dispone de tutoriales y guías prácticas en su perfil oficial de Instagram: https://www.instagram.com/api_santafe/ (sección “Tutoriales”).

