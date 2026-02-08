Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

En la primera ronda de la Copa Davis 2026, Argentina cayó como visitante 3-2 ante Corea del Sur y de esta manera jugará en septiembre la permanencia

8 de febrero 2026 · 09:48hs
La Selección Argentina de Tenis sufrió un duro revés en su visita a Asia y quedó eliminada en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. El conjunto nacional cayó por 3-2 ante Corea del Sur en una serie disputada sobre superficie rápida en la ciudad de Busan y ahora deberá jugar por la permanencia en septiembre.

La jornada dominical había comenzado con una luz de esperanza gracias al triunfo en el dobles, pero las derrotas consecutivas de los singlistas sellaron la suerte del equipo capitaneado por Javier Frana.

La ilusión del dobles

La dupla debutante conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez (jugadores 94 y 95 en la historia de la Selección) puso el 2-1 parcial para Argentina, venciendo a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5 en una hora y 23 minutos.

Tanto Andreozzi como Gómez mostraron solidez y complementación, resolviendo el primer set con autoridad y recuperándose de un quiebre en el segundo para cerrar el partido.

Los golpes en los singles

Con la ventaja en el marcador, Argentina tenía dos chances para cerrar la serie, pero los locales se hicieron fuertes. En el cuarto punto, Thiago Tirante (95° ATP) cayó ante Soon-Woo Kwon (343°) en tres sets: 4-6, 6-4 y 3-6. El platense llegó a estar 2-0 arriba en el set decisivo, pero el coreano ganó cuatro games seguidos para dar vuelta la historia.

Mientras que en el duelo decisivo, Marco Trungelliti (134°) no pudo con Hyeon Chung (392°), quien se impuso por 6-4 y 6-3, aprovechando la efectividad de su servicio y la frescura física para sentenciar la eliminación albiceleste.

Cómo sigue el camino

Tras esta derrota, Argentina cae al Grupo Mundial I y deberá jugar un repechaje en septiembre para intentar volver a los Qualifiers en 2027. Pero si pierde esa instancia, descenderá de categoría y deberá remar desde atrás para soñar con el retorno a la élite recién en 2028.

Entre los potenciales adversarios figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, además de los ganadores de las series aún no definidas.

Argentina Corea del Sur Copa Davis
