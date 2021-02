Santa Fe: mujeres, el blanco preferido para el raterismo

Con los patrullajes no alcanza para evitar estos microrrobos en la ciudad de Santa Fe.

El término “raterismo” no es usado con habitualidad en Santa Fe, sí en países vecinos. Tiene como virtud que define con precisión una modalidad de robo no muy sofisticado, pero no por ello menos costoso para quien lo sufre ni menos peligroso, por las consecuencias que puede implicar. En Argentina es más habitual usar el término “carterista”, pero se puede decir que es más utilizado en Buenos Aires que en el interior.