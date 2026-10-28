Dengue en Santa Fe: el municipio detectó los primeros huevos de Aedes aegypti en ovitrampas en Bº Chalet

Confirmaron resultados positivos en ovitrampas en distintos barrios. La presencia del mosquito Aedes aegypti no implica que haya casos de dengue

Para anticiparse a la temporada estival y fortalecer las acciones de cuidado comunitario, la Municipalidad de Santa Fe dio a conocer los primeros resultados del monitoreo entomológico en distintos puntos de la capital provincial . Los controles, a través de una red de sensores de oviposición (ovitrampas), detectaron la presencia de actividad del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Ante el registro positivo de las primeras ovitrampas de control en distintos barrios, la directora de Promoción de la Salud, Milena González, explicó detalles del sistema de vigilancia: “En esta temporada empezaron a dar las primeras ovitrampas positivas. Esto quiere decir que ya en la ciudad hay actividad del vector del Aedes aegypti”. La funcionaria precisó que la ciudad cuenta con unos 60 puntos de control con dos ovitrampas cada uno , habiéndose registrado positividad en el barrio Chalet.

Un paciente con antecedente de viaje a Brasil fue diagnosticado con dengue DEN-2 y evolucionó favorablemente. google

En ese sentido, González aclaró un punto fundamental para llevar tranquilidad a los vecinos: “La detección corresponde exclusivamente a la presencia del vector (huevos y mosquitos adultos), sin que esto implique la existencia de casos de dengue en la ciudad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Sin embargo, advirtió que la llegada de la primavera, el incremento de las temperaturas y las frecuentes precipitaciones potenciadas este año por el fenómeno de El Niño, generan un clima ideal para su reproducción, por lo que resulta indispensable la colaboración de la ciudadanía en la eliminación de criaderos.

Acciones de prevención en los hogares

El descacharrado constituye la principal herramienta para evitar la reproducción del mosquito. Desde el área de Salud municipal se recuerda que esta tarea consiste en ingresar a los patios y espacios domiciliarios para eliminar objetos inservibles, así como tapar, dar vuelta o colocar bajo techo todo recipiente que pueda acumular agua de lluvia o de uso cotidiano. Para prevenir la enfermedad y evitar picaduras, se aconseja poner en práctica las siguientes medidas de autocuidado: