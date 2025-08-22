Santa Fe bajo alerta amarillo por viento: ráfagas superiores a 40 km/h y un fin de semana de bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo. ¿Cómo seguirá el tiempo en Santa Fe?

La ciudad de Santa Fe registró este viernes una ráfaga máxima de 42,7 km/h a las 14.40 , según informó el área de meteorología municipal con datos de la estación ubicada en CIC Facundo Zuviría .

El fenómeno fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) quien emitió un alerta por vientos de nivel amarillo para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo , vigente para la tarde y noche de este viernes .

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se registraron vientos moderados en la ciudad de Santa Fe, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana, aumentando a 32-41 km/h por la tarde

El organismo anticipó que en el este de Formosa, este de Chaco, norte de Corrientes y sur de Misiones se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

En tanto, en el resto de la región indicada, los vientos serán del sector sur con intensidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

clima viento ciudad.jpg Jornada ventosa en la ciudad de Santa Fe José Busiemi/ UNO Santa Fe

Pronóstico del tiempo

Para el sábado, el SMN prevé en la ciudad de Santa Fe una mínima de 8 grados y una máxima de 15, con cielo algo nublado por la mañana y despejado hacia la tarde. El domingo se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 16, con cielo despejado durante toda la jornada.

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH (UNL) coincidió en que las condiciones serán estables durante el fin de semana, aunque con temperaturas en descenso.

Para el sábado anticipa una mínima de 8 y máxima de 16 grados, con cielo mayormente despejado y vientos moderados del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste. El domingo se prevé una mínima de 5 y máxima de 18, con cielo despejado o con leve nubosidad y vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al norte.