Se lanzó el segundo encuentro internacional Pescando en Santa Fe

El evento que reúne a los amantes de la pesca deportiva se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en la costanera de Santa Fe

El organizador Leónidas Bonaveri brindó detalles del evento deportivo que será el sábado 13 de septiembre en la Costanera santafesina.

En l as instalaciones de 1980 Costanera Este se realizó la presentación oficial del 2° Encuentro Internacional Pescando Santa Fe, un evento que reúne a amantes de la pesca deportiva y celebra nuestra pasión por la Laguna Setúbal y la pesca deportiva. Más de $60.000.000 en premios, sorteos especiales y muchas sorpresas. Una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza, la camaradería y la emoción de la pesca en Santa Fe.

La fecha elegida es el día sábado 13 de septiembre de 2025, aunque desde el viernes 12 habrá actividad con la noche de peña. Las especies que serán las protagonistas son el surubí y el patí, dos peces que tienen lindos atributos deportivos para que sean buscados por los participantes.

La modalidad será de trío embarcado, y la pesca es con devolución obligatoria de cada una de ellas. Esta segunda edición, es la continuación de una serie de eventos relacionados con la pesca deportiva y el turismo que tendrá la presencia de destacadas empresas y marcas de la región y el país. El certamen deportivo también estará acompañado de distintos espectáculos musicales y artísticos, como así también actividades relacionadas con la naturaleza.

El concurso se desarrollará sobre el río Colastiné, un afluente del Paraná, lo que le permite albergar una gran variedad de especies de peces. Entre ellas se encuentran el dorado, la boga, el sábalo, diversas especies de bagres y, claro está, las dos especies emblema del Pescando en Santa Fe, el surubí y el patí. La pesca es desde la unión con el canal de acceso hasta la confluencia con el riacho Ubajay.

image Se presentó la segunda edición del Pescando en Santa Fe, un evento de pesca deportiva que sigue creciendo.

“Ya hay 125 lanchas inscriptas y tenemos la expectativa de superar las 200. Sería algo importantísimo para la ciudad porque nos ponemos a la altura de los grandes festivales de pesca en el país” expresó el Chino Leónidas Bonaveri, organizador del evento. “Vamos a hacer una peña en la Estación Belgrano en homenaje a Horacio Guaraní con entrada libre y gratuita el viernes 12 de septiembre”, agregó el ex presidente de la Liga Santafesina.

Pescando en Santa Fe, es el encuentro que muchos esperaban para mostrar al país el potencial que tiene la pesca deportiva, con una organización que estuvo en todos los detalles, y con el desafío de seguir creciendo. en una nueva edición, en el próximo mes de septiembre.

Programación encuentro pescando en Santa Fe

- Viernes 12 de septiembre – Apertura 19 hs en Estación Belgrano.

Con las actuaciones de Monchito Merlo, Orlando Vera Cruz, desde Uruguay Carlos Malo, Grupo Cordiales, Pablo Masitick y la participación de 5 grupos de danzas. Además, habrá feria de artesanos, cantina, feria de sponsors y entrada libre y gratuita.

- Sábado 13 de septiembre -

De 8 a 16 horas competencia de pesca de surubí y patio pesquero.

Desde las 19 horas, en Estación Belgrano: cena, entrega de premios y show de Grupo Setúbal, junto con la feria de sponsors.