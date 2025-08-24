Uno Santa Fe | Santa Fe | gas

Santa Fe reclama a Nación que "readecue" el precio del gas: advierten que las tarifas podrían bajar hasta un 60%

El gobierno provincial pidió al Ejecutivo nacional que readecue la fórmula que fija el valor mayorista del gas. Señalan que el suministro proviene mayoritariamente de Vaca Muerta, con costos más bajos que el gas importado de Bolivia, pero que esa reducción no se refleja en las tarifas.

24 de agosto 2025 · 10:16hs
Santa Fe reclama a Nación readecuar el precio del gas: advierten que las tarifas podrían bajar hasta un 60%. Imagen ilustrativa

La Provincia reclama que la Nación actualice el cálculo de la tarifa de gas, ya que hoy el suministro proviene mayoritariamente de la Cuenca Neuquina, con un costo muy inferior al del gas importado de Bolivia.

El ministro de la Produccion, Gustavo Puccini, advierte que esta distorsión afecta la competitividad de las empresas y el bolsillo de los usuarios.

Según estimaciones oficiales, si se actualizara la metodología, las tarifas para grandes usuarios y empresas podrían reducirse hasta un 60 %.

Ola de frío: Santa Fe, entre las beneficiadas por subsidio eléctrico ampliado para hogares sin gas

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe pidió al Gobierno nacional que actualice de inmediato la fórmula que define el precio del gas que llega a la provincia. “No pedimos privilegios: exigimos que se respete la lógica del sistema y que el ahorro en origen llegue al usuario final”, señaló.

Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético: actualmente, más del 55 % del gas que llega a Santa Fe proviene de Vaca Muerta y menos del 45 % corresponde a gas importado de Bolivia. El precio en boca de pozo del gas neuquino es hasta tres veces más bajo que el boliviano. “Antes, el grueso del gas era importado y caro. Hoy es nacional y más barato. No hay razones técnicas para que la tarifa siga igual”, insistió.

Pese a ese cambio, la fórmula que fija el precio mayorista no se modificó. El cálculo se sigue basando en un esquema pensado para un flujo norte-sur y un mix de transporte que ya no existe. “Estamos pagando con una tarifa diseñada para una realidad que quedó atrás”, afirmó el ministro.

La Provincia estima que, si se actualizara la metodología, las tarifas para grandes usuarios y empresas podrían reducirse hasta un 60 %. “Esto no es solo una cuestión de facturas. Es competitividad, es empleo, es producción”, remarcó Puccini.

Reclamo formal

El Gobierno santafesino presentó su pedido ante el Enargas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Producción y el Ministerio de Desregulación del Estado. La solicitud plantea que se reconozca en el cálculo tarifario el nuevo predominio del gas neuquino en el centro y norte del país, con precios más competitivos.

Para Puccini, la falta de actualización “genera distorsiones en el mercado, falta de transparencia y un impacto directo en más de 400 industrias santafesinas”. El funcionario advirtió que esta situación “limita la capacidad de las empresas para crecer y sostener el empleo. La energía puede ser el 40 % del costo de una empresa”.

Nueva etapa energética

La reversión del gasoducto y el avance del gas no convencional modificaron la matriz de abastecimiento. La producción de Vaca Muerta desplazó al gas importado y redujo los costos en origen, pero esa mejora no se traslada al usuario final.

Argentina vive una nueva etapa en su matriz energética. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país”, concluyó Puccini, quien ratificó que Santa Fe “está dispuesta a liderar ese camino”.

