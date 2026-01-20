Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2 en lo que va del 2026

En un escenario de mayor circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud informó la detección de dos casos de gripe H3N2 en Santa Fe, sin precisar aún su localización.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó este lunes el Boletín Epidemiológico Nacional , en el que se confirmaron los primeros dos casos de gripe H3N2 en la provincia de Santa Fe durante el inicio de 2026.

El informe oficial reúne la información epidemiológica disponible hasta el 10 de enero y tiene como objetivo fortalecer la toma de decisiones en salud pública y retroalimentar el sistema de vigilancia sanitaria a nivel nacional.

Situación regional y nacional de la influenza

Según el Boletín, en América Latina continúa una tendencia ascendente de casos de gripe, con predominio de la influenza H3N2 en la mayoría de las regiones, a excepción de la subregión andina.

En la Argentina, si bien se registran casos de influenza durante todo el año, la vigilancia realizada por la red nacional de laboratorios en 2025 mostró un predominio de influenza B, con detecciones de influenza A y H3N2 hacia el final del período analizado.

Secuenciación genética de los casos

Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, se secuenciaron 50 genomas de Influenza H3N2. Del total de muestras:

28 casos correspondieron al subclado J.2.4.1 (K)

correspondieron al 19 casos al subclado J.2.3

al 2 casos al subclado J.2

al 1 caso al subclado J.2.2

Los casos del subclado K se distribuyeron en distintas jurisdicciones del país, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, entre otras.

De esos casos, 13 personas estaban internadas y 15 fueron pacientes ambulatorios, con mayor concentración en mayores de 60 años, seguidos por menores de 10 años.

Casos en Santa Fe

En relación con la provincia de Santa Fe, el Boletín Epidemiológico solo detalla que los dos casos confirmados pertenecen al subclado K, sin especificar localidad, ni si se trata de pacientes internados o ambulatorios.

Vacunación y perfil de los casos

Otro dato relevante del informe es que la mayoría de los casos no consignaba antecedentes de vacunación antigripal. No obstante, 10 personas sí habían sido vacunadas, pertenecientes a tres de los cuatro subclados identificados, de las cuales seis correspondían al subclado K.

En cuanto a la distribución por sexo, el 54% de los casos secuenciados de influenza correspondieron a personas de sexo masculino.

Recomendaciones para la población

Ante el aumento de casos de infecciones respiratorias, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas de prevención, entre ellas:

Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza , SARS-CoV-2 , neumococo , Haemophilus influenzae tipo B , Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio .

contra , , , , y . Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

con agua y jabón. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

con el pliegue del codo al toser o estornudar. Evitar compartir objetos personales como vasos o cubiertos.

como vasos o cubiertos. Desinfectar superficies con agua y detergente o alcohol al 70%.

con agua y detergente o alcohol al 70%. Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados .

. Personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto social hasta presentar mejoría clínica y al menos 24 horas sin fiebre.

Viajeros y regreso de países con circulación viral

A quienes viajen o regresen de países con circulación de influenza, se recomienda:

Mantener las medidas de prevención durante el viaje y al regreso.

durante el viaje y al regreso. Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante el empeoramiento de los síntomas, especialmente en personas de riesgo.

Vacunación antigripal: quiénes deben vacunarse

La vacuna antigripal, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación desde 2011, busca reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes por influenza en grupos de riesgo.

Población objetivo:

Personal de salud .

. Personas embarazadas , en cualquier trimestre.

, en cualquier trimestre. Personas puérperas , hasta 10 días después del parto.

, hasta 10 días después del parto. Niños y niñas de 6 a 24 meses .

. Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo , con indicación médica.

, con indicación médica. Mayores de 65 años , sin necesidad de orden médica.

, sin necesidad de orden médica. Personal estratégico, como fuerzas de seguridad.

