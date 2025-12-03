Uno Santa Fe | Santa Fe | Gisela Scaglia

Gisela Scaglia renunció formalmente al cargo de vicegobernadora para asumir como diputada: ¿qué pasa con ese puesto?

Gisela Scaglia presentó ante la Asamblea Legislativa, su dimisión "al cargo de Vicegobernadora de la Provincia Invencible de Santa Fe y Presidente del Senado", con efectividad en una semana

3 de diciembre 2025 · 09:52hs
Juntos. El gobernador Maximiliano Pullaro

José Busiemi

Juntos. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Juan Pablo Poletti.

Según lo indica el sello de la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, a las 10.20 del martes 2 de diciembre, la vicegobernadora Gisela Scaglia hizo formal su renuncia, a través de una nota dirigida a la Asamblea Legislativa, en la que presenta su "renuncia indeclinable al cargo de vicegobernadora de la Provincia Invencible de Santa Fe y Presidente del Senado con efectividad a partir del día 9 de diciembre de 2025".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgElecciones/status/1995907874996785561&partner=&hide_thread=false

Y agrega: "Dejo esta función para asumir como Diputada Nacional, impulsada por mi profunda creencia en el futuro que estamos construyendo. Es mi deber y mi convicción llevar la defensa de los intereses de Santa Fe al Congreso de la Nación para asegurar ese horizonte de progreso".

De inmediato, agradece "a cada legislador y legisladora por el respeto y el trabajo compartido durante mi mandato como vicegobernadora y Presidente del Senado de la Provincia" y expresa: "me despido con la satisfacción de la labor cumplida".

Tras los saludos formales, cierra con el deseo: "Que Dios y la Virgen de Guadalupe protejan vuestra labor y a nuestra Provincia", con su firma "Gisela Scagila, Provincia de Santa Fe".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1995647483892961317&partner=&hide_thread=false

La dimisión dejará a Santa Fe sin su vicegobernador durante algo más de dos años que le restan a la actual gestión y según lo previsto por la Constitución Provincial, será el presidente provisional del Senado quien cumpla sus funciones. Se trata de un cargo que cada año votan los 19 representantes de los departamentos de modo directo en la Sesión Preparatoria, por mayoría. En esa reunión también se votan un vicepresidente provisional primero y otro segundo, además de los colaboradores de la Mesa Directiva, es decir, los secretarios administrativo y legislativo.

En los dos últimos años, la actual composición de la Cámara votó a Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) en ese cargo, y se descuenta que lo mismo sucederá el próximo año con el también presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.

El artículo 74 de la Carta Magna indica que "La Cámara de Senadores es presidida por el vicegobernador y, en caso de ausencia, enfermedad, renuncia, muerte, inhabilidad física o mental sobreviniente de carácter permanente, destitución o suspensión del mismo, o cuando se halle en ejercicio del Poder Ejecutivo, por un presidente provisional que elige anualmente de su seno. El vicegobernador sólo tiene voto en caso de empate".

Y el artículo 102: "En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no puede recaer en este último, para completar período. La convocatoria debe hacerse dentro del plazo de diez días y la elección debe realizarse en término no mayor de noventa días. No procede nueva elección si el resto del período no excede de un año y medio. El vicegobernador en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente provisional del Senado en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, mientras no cese el impedimento".

• LEER MÁS: Pullaro cerró la puerta a la posibilidad de que Scaglia no asuma como diputada y se quede como vicegobernadora

Gisela Scaglia Asamblea Legislativa vicegobernadora
Noticias relacionadas
Wall Street

Santa Fe sale el jueves a Wall Street en busca de fondos para obras públicas

la nafta premium supero los $2.000 y llenar el tanque supera los $100.000

La nafta premium superó los $2.000 y llenar el tanque supera los $100.000

miercoles, anticipo de verano en la ciudad de santa fe

Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

Las fotomultas a motociclistas se pusieron en funcionamiento en la ciudad de Santa Fe

Fotomultas: casi el 60% de las infracciones a motos en la ciudad de Santa Fe incluyen la falta de casco

Lo último

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Último Momento
Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"