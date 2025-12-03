Uno Santa Fe | Santa Fe | fotomultas

Fotomultas: casi el 60% de las infracciones a motos en la ciudad de Santa Fe incluyen la falta de casco

Los datos se realizaron entre el 1 y el 25 de noviembre. Otra de las faltas realizadas por los motociclistas es el cruce de semáforo en rojo

3 de diciembre 2025 · 07:43hs
Desde el 1 de noviembre se encuentra operativo en la ciudad de Santa Fe el sistema de constatación de infracciones a través de fotomultas aplicadas a motos, cuyo propósito es fortalecer la seguridad vial y promover conductas responsables en la vía pública.

En tal sentido, la seguridad y educación vial es una prioridad en la agenda de la Municipalidad de Santa Fe. Ante las preocupantes cifras de infracciones que ponen en riesgo la vida de los motociclistas, el Ejecutivo local anunció una medida contundente: la ampliación del sistema de fotomultas para fiscalizar específicamente la conducta de las motos.

Operativos de control del municipio en la ciudad de Santa Fe

Hasta ahora, estos equipos se enfocaban en infracciones de automóviles (exceso de velocidad y semáforo en rojo). Con la nueva tecnología validada por la Universidad Tecnológica Nacional, el sistema es capaz de registrar infracciones críticas de motovehículos:

Exceso de velocidad.

Cruce de semáforo en rojo.

Circulación sin casco (conductor y/o acompañante).

Exceso de ocupantes.

Invasión de senda peatonal.

Fuentes del Ejecutivo municipal hicieron hincapié en que la incorporación de esta tecnología es una herramienta de prevención y disuasión, enmarcada en los programas integrales de seguridad vial que lleva adelante la gestión.

En cifras

Las infracciones que pueden constatarse mediante esta modalidad son: cruce de semáforo en rojo, circulación sin casco (conductor y acompañante), exceso de velocidad, invasión de la senda peatonal y circulación con exceso de ocupantes.

Entre el 1 y el 25 de noviembre se labraron:

-529 actas por cruce de semáforo en rojo

-442 actas por cruce de semáforo en rojo y conductor sin casco

-329 actas por cruce de semáforo en rojo, y conductor y acompañante sin casco

En total, se confeccionaron 1.300 actas a motovehículos mediante esta nueva herramienta tecnológica de constatación.

“El intendente Juan Pablo Poletti dispuso la implementación de este sistema con el fin de disuadir conductas infractoras, reducir la siniestralidad vial, ordenar la circulación y, esencialmente, proteger la integridad y la vida de los vecinos”, expresó la administradora del Tribunal de Faltas, Ana Caprio.

Programa de prevención

Con el fin de disminuir la cantidad de motos que circulan en infracción en la ciudad y fomentar la seguridad vial en dichos vehículos, la Municipalidad lanzó el programa “Vale por un Casco”. Se trata de una iniciativa sancionada por la Ordenanza N° 11.694, orientada a reducir las infracciones por circular sin protección y fomentar el uso responsable del casco.

En caso de una primera infracción por no usar casco, el infractor podrá presentarse en el Tribunal de Faltas, dentro del plazo de descargo, y solicitar la eximición de la multa. Para ello, deberá presentar la factura oficial de compra de un casco reglamentario a su nombre junto con el casco adquirido.

De este modo, el juez podrá eximir el pago, incentivando la utilización del casco como una medida fundamental para la prevención de siniestros viales.

Vale recordar que la Municipalidad firmó un convenio específico de cooperación y asistencia técnica con la Universidad Tecnológica Nacional para realizar fotomultas a motocicletas. El objetivo de este trabajo en conjunto es registrar la mayor cantidad de motos en infracción y fomentar la seguridad vial.

"No buscamos multar, sino salvar vidas. El casco es un elemento que reduce drásticamente las lesiones fatales. La tecnología nos permite ser más eficientes y objetivos en la fiscalización para obligar a cumplir la norma a quienes, con su imprudencia, ponen en riesgo su vida y la de terceros", señalaron desde la Dirección de Control Tránsito, Seguridad Vial y Transporte.

Esta iniciativa se alinea con la estrategia de la Municipalidad de utilizar la tecnología para mejorar la convivencia y el orden en el espacio público, complementando las campañas de educación vial y los controles manuales en la vía pública.

