El podio negativo al que Unión se subió en las primeras cuatro fechas

El arranque de Unión en el Torneo Clausura no es bueno y además el Tate alcanzó una cifra negativa que explica en buena parte el presente que atraviesa

La fragilidad defensiva de Unión es notoria, al punto tal que lleva 11 partidos sin lograr mantener su valla invicta. Cada vez que el rival lo ataca, le convierte o en su defecto le genera zozobras.

Pero además, el elenco rojiblanco alcanzó un dato negativo que lo ubica en el podio de los tres equipos del fútbol argentino que más goles recibieron en las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura.

Así las cosas, el Tate está es el segundo más goleado en la Zona A, recibiendo siete goles en cuatro partidos y el único que lo supera en ese rubro, es Platense con ocho goles en contra.

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En tanto que en la Zona B, el equipo más goleado es Sarmiento, también con ocho goles en contra. Por lo cual, Unión es el tercer equipo de los 30, al que más le convirtieron.

Está claro que las estadísticas mencionadas es una clara señal de alerta de cara a lo que viene, dado que defendiendo de la manera en que lo hace difícilmente Unión logre ser un equipo confiable y competitivo.