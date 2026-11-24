La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe difundió un pedido de paradero de Cristian Gabriel Romero, oriundo de Bovril, Entre Ríos. Fue visto por última vez el 16 de noviembre en la ciudad de Santa Fe

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Cristian Gabriel Romero, de 27 años , quien fue visto por última vez el pasado 16 de noviembre en la ciudad de Santa Fe .

Según consta en la denuncia, el joven es oriundo de Bovril, provincia de Entre Ríos . En la búsqueda intervienen la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos y la Fiscalía de La Paz, a cargo de la doctora Paula Gareis.

Cómo identificar a Cristian Gabriel Romero

Cristian tiene tez blanca, ojos verdes, contextura delgada y mide aproximadamente 1,70 metros. Tiene el cabello castaño claro y corto.

Entre sus características particulares, presenta cicatrices en los antebrazos y el cuello, producto de tatuajes que fueron retirados. Además, tiene un tatuaje en uno de sus hombros con el nombre "Franchesca" y otro en el pecho con el nombre "Sheremy".

Al momento de su desaparición vestía bermudas de jean claro, remera y una gorra con la inscripción "Trueno". También llevaba chinelas y un bolso grande con sus pertenencias.

De acuerdo con la información difundida, el joven habría llegado a la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe con esa vestimenta y sus pertenencias.

Dónde aportar información sobre su paradero

Desde la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron la más amplia colaboración de la ciudadanía para reunir cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Cristian.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con los siguientes canales oficiales:

Secretaría de Derechos Humanos en Santa Fe: Mendoza 3443.

Mendoza 3443. Secretaría de Derechos Humanos en Rosario: Santa Fe 1950, primer piso, ala Dorrego.

Santa Fe 1950, primer piso, ala Dorrego. Correo electrónico: [email protected] y [email protected].

[email protected] y [email protected]. Teléfonos: 342 5357756 y 0800-5553348.

342 5357756 y 0800-5553348. Emergencias: 911.

Cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar importante para avanzar en la búsqueda del joven.