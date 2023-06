Santa Fe, sus leyes ambientales y la necesidad de una reforma constitucional 

"Santa Fe tiene una deuda pendiente histórica en relación con su propia Constitución Provincial, es una de las pocas constituciones provinciales de Argentina que no se reformó tras la reforma constitucional de 1994. Eso generó que nuestra carta magna Provincial tenga un déficit casi escultural en cuanto al proceso de aggiornamento normativo que necesariamente debería ocurrir, tras la incorporación de muchísimos artículos del derecho de un ambiente sano del art. 41 de la Constitución Nacional ", comenzó manifestando.

Recordó que la Constitucional Provincial tiene el artículo 28 que está "muy ligado al perfil económico productivo de Santa Fe de aquel entonces", ligado a la explotación agrícola, ganadera y forestal. "Y por supuesto que las expectativas ambientales en aquel entonces estaban muy desentendidas o directamente anuladas", remarcó. Por tal motivo, insistió una reforma que consagre el derecho de un ambiente sano y coherente con la constitución de 1994, la ley general del ambiente, los tratados internacionales en materia de cambio climático, certificación, diversidad biológica, entre otros temas.

Entre las leyes provinciales vigentes en este ámbito, destacó la ley 10.000 de protección de intereses difusos, "una pionera en toda la Argentina". "Se sancionó en los 80 y comenzó a construir una perspectiva que trasciende los intereses particulares o legítimos de las personas para recurrir ante las autoridades administrativas o judiciales en defensa de intereses difusos o de naturaleza colectiva. Contempla la posibilidad de que existan instancias en donde una persona, varias o una organización de la sociedad civil puedan reclamar ante las autoridades por la defensa de bienes de naturaleza colectiva", explicó.

Por otro lado, se encuentra la Ley 11.717 de medio ambiente y desarrollo sustentable y que es equivalente a la ley general del ambiente nacional, que sostuvo que fue importante cuando salió, aunque ahora necesita de una reforma. Además, mencionó que hay normativas vinculadas a la protección del arbolado, la protección del agua, y "hay una que protege los humedales, pero es bastante insuficiente y pobre en su diseño normativo". "Pero en líneas generales podemos decir que en Santa Fe tenemos leyes ambientales, aunque lo más importante es que Argentina posee leyes ambientales muy robustas e importantes, hay 12 normativas de presupuestos mínimos, estos están establecidos en la Constitución Nacional desde 1994", agregó.

Profundizando sobre la ley actual que protege los humedales en provincia, señaló: "Contó con muy poco debate parlamentario, con muy poca participación de la sociedad civil en los debates de comisión. Es una propuesta legislativa que queda bastante pobre en términos legales, de protecciones efectivas de los humedales como ecosistemas, necesariamente debe ser reformada y ampliada. Pero el eje del debate en torno a humedales no está en la provincia de Santa Fe sino en el Congreso de la Nación, quien debe dictar la ley de presupuestos mínimos. Probablemente sí estaríamos un poco mejor si tuviéramos esta normativa a nivel nacional, pero mientras tanto no la tengamos no quiere decir que las autoridades estén atadas de mano para llevar a cabo políticas efectivas de protección. Ni tampoco quiere decir que las autoridades judiciales tampoco puedan hacer nada porque tienen herramientas de sobra para investigar o perseguir a todas aquellas personas o corporaciones que provocan daños intencionales sobre estos ecosistemas".

En octubre del 2022, Rafael Colombo y Enrique Viale, ambos integrantes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, tuvieron una audiencia con el papa Francisco. "Le dejamos una carta, compartimos algunos libros y le expresamos nuestra admiración por la encíclica que publicó en 2015, "Laudato si'". Ahí aborda la crisis ecológica y particularmente él habla de la raíz humana de esta. También hablamos de la realidad geopolítica internacional, de lo que está ocurriendo en Argentina en relación a humedales, en Vaca Muerta, la explotación del litio y la transición energética. Intereses en común que son el resultado de esta iniciativa de Francisco de colocar la cuestión ecológica como un tema central, no solo de la Iglesia Católica sino de los principales debates internacionales acerca del cambio climático, los incendios que ocurren en el mundo, las temperaturas extremas, lo que ocurre en nuestros océanos", cerró.

