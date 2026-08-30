Santa Fe tendrá un domingo fresco y nublado: cuándo vuelve a subir la temperatura

La jornada de este domingo en Santa Fe se presenta con nubosidad variable, algunos mejoramientos temporales y una máxima prevista de 22°. El martes volverían a subir las temperaturas máximas, según el pronóstico de la FICH-UNL.

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada y fresca, con una temperatura de 14.3º a las 9.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y con una jornada que se presentará con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.