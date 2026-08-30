El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada y fresca, con una temperatura de 14.3º a las 9.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y con una jornada que se presentará con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.
Santa Fe tendrá un domingo fresco y nublado: cuándo vuelve a subir la temperatura
La jornada de este domingo en Santa Fe se presenta con nubosidad variable, algunos mejoramientos temporales y una máxima prevista de 22°. El martes volverían a subir las temperaturas máximas, según el pronóstico de la FICH-UNL.
Lunes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche con condiciones relativamente estables a estables con algunas posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas del día. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 12º y descenso de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, cambiando a moderados sur/sureste.
Por último, martes con cielo despejado o con leve nubosidad con condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves predominando del sector sur/suroeste.
• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional