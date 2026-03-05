Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe tendrá un jueves muy caluroso y con nubosidad en aumento: el pronóstico completo

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

5 de marzo 2026
EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, húmeda y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.2° y se espera que la máxima alcance los 34°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables y se observa el mantenimiento de la configuración en las masas de aire de la región, con prevalencia de flujos desde el oeste y el suroeste. Además se observa la formación de núcleos de nubosidad, asociables a sistemas convectivos desplazándose hacia el este en la región central del país. Esta situación genera que las condiciones se mantengan con muy poca oscilación, permitiendo una jornada mayormente soleada, con temperaturas en suave ascenso y nubosidad en gradual aumento, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Respecto de las lluvias, si bien disminuyen las posibilidades para lo que resta de la semana, se podrían registrar algunos eventos de variadas intensidades, hacía últimas horas de hoy o primeras de mañana viernes.

Viernes con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, sobre todo en las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 21º, suave descenso de las máximas, 25º y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto se espera que el fin de semana comience con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 19º y suave ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste e incrementando levemente su intensidad.

Por último domingo con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 21º y máxima 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste con leve incremento de su intensidad.

Santa Fe pronóstico caluroso
Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

Paro de empleados municipales por 48 horas: el conflicto en Sauce Viejo paraliza servicios en ocho localidades

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Se presentó la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Colón y Medrán, bajo la lupa en la hora de la verdad

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos