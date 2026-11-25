El último pronóstico semanal del INA estimó que el nivel del río ubicado en 5,80 metros en el puerto de Santa Fe, descenderá progresivamente hasta comienzos de diciembre.

El río Paraná continuará en descenso durante las próximas dos semanas en la ciudad de Santa Fe , aunque los niveles previstos todavía se mantendrán por encima de las marcas de alerta y, en el escenario más alto, podrían alcanzar el nivel de evacuación.

El pronóstico fue difundido por el Instituto Nacional del Agua ( INA ) en su informe del martes 24 de noviembre. El organismo estimó que el nivel del río, que ese día se ubicó en 5,80 metros en el puerto local, descenderá progresivamente hacia comienzos de diciembre.

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La altura del río Paraná frente a Santa Fe superó las previsiones iniciales de cinco metros. gentileza

Para el 1 de diciembre, la altura central prevista es de 5,64 metros, con un rango que va desde los 5,20 hasta los 5,80 metros. La proyección representa una reducción de 16 centímetros respecto del registro del 24 de noviembre, aunque el escenario máximo contempla que el río se mantenga en los niveles actuales.

Pronóstico del INA a dos semanas

El pronóstico para el 8 de diciembre profundiza esa tendencia. El INA estima una altura central de 5,51 metros, con valores posibles que oscilan entre los 5,10 y los 5,70 metros. De cumplirse esa previsión, el Paraná acumularía una bajante de 29 centímetros en dos semanas.

Los niveles de referencia para la ciudad de Santa Fe son de 5,30 metros para la alerta y 5,70 metros para la evacuación. La proyección central del organismo ubica al río por debajo de la marca de evacuación para comienzos de diciembre, aunque todavía por encima del nivel de alerta.

El escenario previsto no descarta que el Paraná permanezca en valores elevados. El rango máximo estimado para el 1 de diciembre es de 5,80 metros, mientras que para el 8 de diciembre alcanza los 5,70 metros, justo en el nivel de evacuación.

La evolución del río será determinante para las familias afectadas por la crecida. Según el último relevamiento municipal, 298 personas permanecían alojadas en los Centros de Asistencia Integral: 268 en Alto Verde y otras 30 en Colastiné Sur.

Poletti sobre la crecida y la asistencia a evacuados

El intendente Juan Pablo Poletti había advertido que la emergencia continúa pese a los primeros días de descenso. "Seguimos por encima del nivel de evacuación", sostuvo al referirse a la situación de los sectores afectados.

“Seguimos con una situación estabilizada. Por suerte bajó el río después del pico que había llegado a 5,88. Esperamos que siga esta bajante. Por ahora está estabilizado, pero sabemos que el problema no termina ahí, aunque baje 10 o 12 centímetros”, expresó.

En relación con las familias evacuadas, el mandatario precisó que actualmente hay 298 personas alojadas en los centros de asistencia. De ese total, 268 se encuentran en el predio de Alto Verde, donde se esperan nuevos ingresos, mientras que otras 30 permanecen en Colastiné Sur.

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A su vez, continúa la asistencia diaria a cerca de 50 vecinos de la Vuelta del Paraguayo que decidieron permanecer en sus viviendas, pese a que tienen agua en el interior de sus casas. “Se las sigue asistiendo todos los días”, señaló Poletti.