En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gremio docente presentó un documento ante la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Exigió medidas urgentes de prevención, protección y acompañamiento a mujeres y disidencias.

Sadop Santa Fe reclamó políticas públicas contra la violencia de género y femicidios frente a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

En el marco del 25 de noviembre , Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , Sadop Santa Fe se movilizó frente a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia y, con el acompañamiento de la Asamblea Ni Una Menos, presentó un documento para reclamar políticas públicas urgentes e integrales destinadas a prevenir las violencias, proteger a las víctimas y garantizar acompañamiento a mujeres y disidencias.

La presentación fue dirigida a Andrea Travaini , titular del organismo provincial, y estuvo centrada tanto en el crecimiento de los femicidios en Santa Fe como en las situaciones de violencia y desigualdad que, según denunció el sindicato, atraviesan especialmente las trabajadoras de la educación.

En el documento, Sadop expresó su preocupación por el escenario provincial y sostuvo que las estadísticas de femicidios evidencian la profundización de la violencia de género en su expresión más extrema. Además, atribuyó esta situación al desmantelamiento de políticas de prevención y protección.

"El alarmante crecimiento de los femicidios en la provincia de Santa Fe evidencia el desmantelamiento de políticas de género y la ausencia de respuestas del Estado", señala el planteo difundido por el gremio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

SADOP denunció descuentos salariales que afectan a las docentes por maternar y cuidar

Uno de los ejes centrales del reclamo estuvo puesto en las condiciones laborales de las docentes de escuelas privadas y en las consecuencias económicas que, según SADOP, enfrentan las trabajadoras cuando ejercen derechos vinculados con la maternidad, las tareas de cuidado y las licencias por violencia de género.

En ese sentido, el sindicato enumeró cinco situaciones que considera formas de vulneración de derechos:

Tareas de cuidado: descuentos salariales cuando las docentes deben cuidar a hijos enfermos o a familiares adultos mayores.

descuentos salariales cuando las docentes deben cuidar a hijos enfermos o a familiares adultos mayores. Embarazo y crianza: pérdida de poder adquisitivo durante el embarazo y los primeros meses de crianza.

pérdida de poder adquisitivo durante el embarazo y los primeros meses de crianza. Violencia de género: cuestionamientos y descuentos salariales cuando una docente necesita utilizar una licencia para atravesar una situación de violencia.

cuestionamientos y descuentos salariales cuando una docente necesita utilizar una licencia para atravesar una situación de violencia. Acompañamiento económico: falta de acceso a asistencia de emergencia para docentes violentadas que son madres y jefas de familia.

falta de acceso a asistencia de emergencia para docentes violentadas que son madres y jefas de familia. Adopción: pérdida de ingresos al solicitar la licencia correspondiente para concretar un proceso de adopción.

El documento también cuestiona el denominado premio al presentismo, al que SADOP define como un instrumento que condiciona los ingresos de bolsillo de las trabajadoras, y denuncia el funcionamiento de las Juntas Médicas, cuyos criterios considera autoritarios y disciplinadores.

Sadop Santa Fe reclamó políticas públicas contra la violencia de género y femicidios frente a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. gentileza

El reclamo por políticas de género y protección integral en Santa Fe

SADOP recordó que viene planteando estas situaciones en distintos ámbitos, entre ellos las mesas paritarias, audiencias interministeriales, instancias judiciales y manifestaciones públicas. También mencionó intervenciones callejeras, radios abiertas, ruidazos y los denominados "maternazos".

En el escrito, el sindicato hizo referencia además al caso de Leisa Maurecing, en Reconquista, al señalar las consecuencias que pueden tener determinadas situaciones de desprotección laboral y sanitaria sobre las trabajadoras.

Para SADOP, las respuestas del Gobierno provincial no alcanzaron para atender los reclamos presentados y las situaciones de violencia que afectan al sector docente.

Por eso, en el marco de esta nueva jornada del 25N, el gremio volvió a exigir políticas de prevención, protección, intervención y acompañamiento con carácter de emergencia.

Finalmente, el documento advirtió que el contexto de crisis hídrica que atraviesa la provincia también puede profundizar las situaciones de violencia doméstica y reclamó una respuesta integral del Estado para garantizar los derechos y la seguridad de mujeres y disidencias.

"¡Basta de femicidios! ¡Emergencia en violencia de género!", concluyó el pronunciamiento de SADOP Santa Fe.