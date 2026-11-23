El programa internacional contempla obras en 27 edificios públicos de la provincia, entre ellos los hospitales Cullen y del Centenario y los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo. El objetivo es disminuir cerca de un 40 % el consumo de energía y más de un 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Gobierno de Santa Fe avanza en un plan de modernización energética de edificios públicos que contempla una inversión internacional de 50 millones de euros para realizar obras en hospitales, escuelas y aeropuertos. La iniciativa alcanzará a 27 edificios provinciales y apunta a reducir el consumo de energía, mejorar las condiciones de infraestructura y disminuir el impacto ambiental.

El proyecto se desarrolla en el marco del programa internacional PEEB Cool , una iniciativa orientada a promover la eficiencia energética en edificios y la refrigeración sustentable. Del financiamiento total, 35 millones de euros corresponden a un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y los 15 millones restantes provienen del Fondo Verde para el Clima (FVC).

• LEER MÁS: Avanza la obra de agua potable en Recreo: instalan cañerías troncales para beneficiar a más de 13.400 vecinos

En ese contexto, durante dos jornadas en Rosario, representantes de la AFD y equipos técnicos del programa realizaron reuniones de trabajo y recorridas por distintas infraestructuras provinciales. La agenda incluyó visitas al Aeropuerto Internacional Rosario, dependencias de la Sede de Gobierno y establecimientos educativos.

La misión contó con la participación de la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, y el director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (Acefe), Gonzalo Saglione, junto a equipos técnicos provinciales.

El objetivo de los encuentros fue evaluar los avances en la implementación del programa, fortalecer la articulación entre los organismos involucrados y avanzar en las intervenciones previstas para mejorar el desempeño energético de los edificios públicos.

Mijich destacó que la iniciativa forma parte de una política provincial que busca transformar la infraestructura pública mediante la incorporación de energías renovables y tecnologías que permitan reducir la demanda energética.

Por su parte, Saglione explicó que la delegación francesa llegó a la provincia para revisar los avances del programa y remarcó las condiciones financieras del préstamo otorgado por el organismo europeo.

Qué edificios públicos de Santa Fe serán modernizados

El programa contempla intervenciones en 27 edificios públicos de Santa Fe, entre los que se encuentran infraestructuras sanitarias, educativas y aeroportuarias.

Entre los establecimientos incluidos figuran los hospitales José María Cullen, de Santa Fe, y del Centenario, de Rosario, además de los aeropuertos internacionales de Rosario y Sauce Viejo. También se realizarán obras en más de 20 escuelas provinciales, que en conjunto cuentan con una matrícula superior a los 16.500 estudiantes.

Los trabajos previstos incluyen auditorías energéticas, aislación térmica, instalación de doble vidriado hermético (DVH), iluminación LED, sistemas solares fotovoltaicos y equipos de climatización eficientes.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, las intervenciones permitirán reducir cerca de un 40 % el consumo energético de los edificios alcanzados y disminuir más de un 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso del Aeropuerto Internacional Rosario, la propuesta contempla mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones y avanzar en la incorporación de parques solares para ampliar el abastecimiento de energía renovable.

La EPE presentó su plan de medición inteligente

Durante la misión internacional también se desarrolló una reunión en la sede rosarina de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde las autoridades de la empresa presentaron el Plan de Medición Inteligente que comenzó a implementarse en 2024.

El proyecto busca incorporar tecnología de telemedición para alcanzar al 100 % de los hogares, comercios e industrias abastecidos por la distribuidora, con una cobertura prevista en el 90 % de las localidades santafesinas.

Entre los beneficios previstos se encuentran la facturación mensual, el monitoreo instantáneo del consumo eléctrico y la detección automática de fallas, además de una atención prioritaria para los usuarios electrodependientes.

El plan tiene un horizonte de ejecución de seis años y, según las estimaciones de la EPE, será financieramente autosustentable a partir de los ahorros operativos que genere.

Entre los resultados proyectados se destaca la posibilidad de evitar 4.300 millones de kilómetros anuales en recorridos destinados a la lectura de medidores y reducir un 60 % las pérdidas no técnicas, además de detectar conexiones irregulares en tiempo real.

Santa Fe, entre las provincias seleccionadas para el programa internacional

El programa PEEB Cool es una iniciativa coordinada por la Agencia Francesa de Desarrollo, la cooperación alemana (GIZ) y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), con financiamiento del Fondo Verde para el Clima.

La propuesta tiene presencia en 11 países y, en Argentina, las únicas provincias seleccionadas son Santa Fe y Córdoba.

En territorio santafesino, el proyecto se identifica como Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos (Meesi) y cuenta con el respaldo de la Ley N.º 14.422/2025, el Decreto N.º 3188/2025 y el convenio firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro en marzo.

La iniciativa busca avanzar en la transformación energética de la infraestructura pública, mediante obras que permitan reducir costos de funcionamiento, mejorar las condiciones ambientales de los edificios y fortalecer su adaptación frente al cambio climático.