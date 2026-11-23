Con el aumento de las temperaturas, las lluvias y la humedad aparecieron los alacranes en Santa Fe. Especialistas indicaron cómo tratar las picaduras en menores de 12 años.

El aumento de las temperaturas , las lluvias y la humedad trajo además la aparición de alacranes en hogares de Santa Fe , con especial riesgo para la salud, especialmente en los niños menores de 12 años.

La Licenciada en Saneamiento Ambiental Mariana Maglianese explicó en diálogo con UNO cuáles son los lugares por donde ingresan estos arácnidos, cómo reducir las posibilidades de contacto y qué hacer ante una picadura.

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Riesgo para los menores

"Las picaduras de alacrán para el caso de las criaturas, de 12 años para abajo, es un tema de emergencia", advirtió Maglianese. La especialista aclaró que no todas las picaduras terminan en cuadros moderados o graves, pero remarcó la importancia de trasladar inmediatamente al niño al centro de salud más cercano.

"El cuerpo, al ser más chiquito, la ponzoña se concentra más y puede producir hasta casos fatales", explicó. Por ese motivo, indicó que los pacientes deben permanecer en observación para evaluar si es necesaria la aplicación del antiveneno.

Los hábitos de estos animales ayudan a entender por qué suelen encontrarse en determinados sectores de las casas. "Los alacranes tienen una especie de invernación cuando empiezan los meses de invierno, porque no tienen insectos que comer. Están seis meses sin comer, pero no pueden estar sin humedad tres días. Por eso andan por las cañerías", detalló Maglianese.

La especialista también señaló que tienen hábitos nocturnos y que buscan lugares oscuros."Son nocturnos porque el sol los afecta. Por eso las picaduras se dan en lugares oscuros, en momentos en que se duermen o cuando se va justamente a la cama", sostuvo.

Maglianese diferenció las medidas preventivas según si los alacranes todavía no ingresaron a la vivienda o si ya se encuentran dentro de ella.

"Cuando todavía no está en la vivienda hay cosas que se pueden hacer preventivamente. Ellos circulan por los desagües y van a poder salir por las piletas, los bidets, por las rejillas del baño o de la cocina", explicó.

Entre las recomendaciones mencionó colocar tapones en las piletas de la cocina y del baño cuando no se utilizan, además de instalar rejillas metálicas en los desagües. "Es una manera de bloquear el ingreso del alacrán hacia la casa", indicó.

Las puertas también representan un posible acceso. "Otro lugar por el que pueden entrar es por las puertas, tenemos que tener cuidado y bloquear los ingresos", agregó.

Alacranes dentro de las casas

Cuando el alacrán ya ingresó a la vivienda, las precauciones deben extenderse a los distintos ambientes. Uno de los puntos de mayor atención es la cama, ya que, según precisó la especialista, más del 30% de las picaduras se producen en ese lugar.

"Entonces, a la cama la separo de la pared, no dejo que las cubrecamas toquen el piso y lo que hago es aislar las cuatro patas, calzándolas en cuatro frascos", recomendó.

Otra alternativa consiste en utilizar cinta de embalaje ancha alrededor de las patas de la cama. "Dando vuelta sobre la pata, una vuelta completa y otra para arriba, vamos a hacer que esa pata tenga 12 centímetros de aislamiento porque es resbaladiza y el alacrán, por más que quiera trepar, no puede", explicó.

Revisar los zapatos y la ropa

El momento de calzarse también representa una situación de riesgo. Maglianese señaló que más del 25% de las picaduras se producen cuando las personas se colocan un zapato.

"Estas son las dos situaciones de mayor riesgo, porque cuando está en la cama, normalmente la criatura se da vuelta y el alacrán, cuando se siente aplastado, al morir descarga mucho más ponzoña", advirtió.

La misma situación puede ocurrir cuando alguien pisa accidentalmente al animal. "Cuando una criatura de 25 kilos pisa el alacrán, este se siente morir y descarga más ponzoña", sostuvo.

La especialista recomendó sacudir las zapatillas antes de utilizarlas o guardarlas dentro de una bolsa plástica. También aconsejó revisar la ropa antes de vestirse y evitar caminar descalzo dentro de la vivienda cuando se conoce la presencia de alacranes.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

La rapidez de la atención médica es fundamental ante un episodio de estas características. Maglianese fue contundente respecto de los pasos que deben seguirse: "Si reconozco que es un alacrán no pierdo tiempo en cazarlo e inmediatamente coloco un hielo en la zona de la picadura y voy al primer centro de salud".

La recomendación cobra especial importancia cuando la persona afectada es un niño menor de 12 años, debido al mayor riesgo que representa la concentración de la ponzoña en un organismo de menor tamaño.