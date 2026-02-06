Santa Fe: viernes de inestabilidad y nublado, pero se viene un fin de semana a puro sol

El SMN prevé el cese de lluvias para dar paso a un marcado ascenso térmico durante el sábado y domingo para Santa Fe

Un paisaje nublado en la ciudad de Santa Fe. Inestabilidad que se iría el fin de semana

Hoy en la ciudad de Santa Fe el clima se necesita el paraguas, pero el calor vuelve con todo para el descanso del fin de semana. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se está atravesando el tramo final de la inestabilidad.

Cielo nublado. Condiciones relativamente estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente. Temperaturas en ascenso gradual. Vientos leves a moderados predominando del sector estenordeste, rotando al nornordeste por momentos e incrementando su intensidad durante la jornada.

Viernes en Santa Fe con tormentas aisladas

Hoy viernes 6 de febrero la jornada se presenta inestable con tormentas aisladas y cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se registró en 21 °C y se espera una máxima de 26 °C, con vientos moderados del sector sur que traen un alivio temporal.

El sábado 7 de febrero, mejora notablemente. El cielo estará despejado o algo nublado. Se espera una mínima de 20 °C y una máxima que trepará hasta los 31 °C. Ideal para actividades al aire libre.

El domingo 8 de febrero será el día más caluroso del fin de semana. Con cielo despejado, la mínima será de 20 °C y la máxima podría alcanzar los 36 °C, bajo condiciones de estabilidad pero con un sol muy fuerte.

Cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones relativamente estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente. Temperaturas en ascenso gradual. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos e incrementando su intensidad durante la jornada.