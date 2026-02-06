Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe: viernes de inestabilidad y nublado, pero se viene un fin de semana a puro sol

El SMN prevé el cese de lluvias para dar paso a un marcado ascenso térmico durante el sábado y domingo para Santa Fe

6 de febrero 2026 · 07:59hs
Un paisaje nublado en la ciudad de Santa Fe. Inestabilidad que se iría el fin de semana

Un paisaje nublado en la ciudad de Santa Fe. Inestabilidad que se iría el fin de semana

Hoy en la ciudad de Santa Fe el clima se necesita el paraguas, pero el calor vuelve con todo para el descanso del fin de semana. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se está atravesando el tramo final de la inestabilidad.

Cielo nublado. Condiciones relativamente estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente. Temperaturas en ascenso gradual. Vientos leves a moderados predominando del sector estenordeste, rotando al nornordeste por momentos e incrementando su intensidad durante la jornada.

Santa Fe nublado clima pronóstico
Un paisaje nublado en Santa Fe. Inestabilidad que se iría el fin de semana

Un paisaje nublado en Santa Fe. Inestabilidad que se iría el fin de semana

Viernes en Santa Fe con tormentas aisladas

Hoy viernes 6 de febrero la jornada se presenta inestable con tormentas aisladas y cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se registró en 21 °C y se espera una máxima de 26 °C, con vientos moderados del sector sur que traen un alivio temporal.

El sábado 7 de febrero, mejora notablemente. El cielo estará despejado o algo nublado. Se espera una mínima de 20 °C y una máxima que trepará hasta los 31 °C. Ideal para actividades al aire libre.

El domingo 8 de febrero será el día más caluroso del fin de semana. Con cielo despejado, la mínima será de 20 °C y la máxima podría alcanzar los 36 °C, bajo condiciones de estabilidad pero con un sol muy fuerte.

Cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones relativamente estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente. Temperaturas en ascenso gradual. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos e incrementando su intensidad durante la jornada.

Santa Fe fin de semana SMN nublado calor
Noticias relacionadas
Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de Santa Fe opinó sobre la relamentación del Ejecutivo de la ley de discapacidad

Seguridad Social de la provincia cuestionó la reglamentación sobre discapacidad: "Este decreto es patear la pelota afuera para hacer tiempo"

 La licencia de conducir digital en la aplicación Mi Santa Fe ya tiene validez en la provincia

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La Legislatura de Santa Fe

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos claves en la Justicia

Sigue el calor en la ciudad de Santa Fe

Un jueves en Santa Fe con la continuidad del calor y probables cambios al final del día

Lo último

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Último Momento
El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

El semillero argentino que sueña con la F1 y busca repetir el camino de Colapinto

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Una argentina hizo historia en "Pasapalabra" España y ganó millones de euros: el fisco se lleva casi la mitad

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Para tomar una cerveza en cancha River hay que pagar abonos de más de un millón de pesos

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Ovación
Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Colón, pendiente: la idea que asoma para televisar los partidos iniciales de la Primera Nacional

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Villa Dora se impuso con autoridad en el inicio de la fecha 4

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Regatas sumó la segunda victoria en tierras sanjuaninas

Policiales
Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco