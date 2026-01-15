Comenzó la vacunación en las colonias de verano de adultos mayores

La campaña de vacunación itinerante se extenderá durante toda la temporada estival en las colonias municipales de adultos mayores

La vacunación itinerante de la Municipalidad de Santa Fe está en las colonias de verano de adultos mayores

La Municipalidad de Santa Fe , en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia , inició este jueves la campaña de vacunación itinerante en las colonias de verano destinadas a adultos mayores .

El operativo se desarrolló en el complejo Piedras Blancas, donde funciona una de las colonias, con el objetivo de reforzar la protección de aquellas personas que requieran completar o actualizar esquemas de vacunación, de acuerdo al Calendario Nacional.

El próximo dispositivo de vacunación se llevará a cabo el 22 de enero en la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia (Amsapp), continuando con la estrategia de acercar la salud a los espacios donde se desarrollan actividades recreativas y comunitarias.

En cuanto a la vacunación de niños en este caso, el municipio revisará el padrón de colonos y se comunicará con los distintos centros de salud cercano a sus domicilios, para aquellos padres que desean completar los esquemas de sus hijos.

Vacunación para embarazadas

Desde el lunes 12 se inició la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32ª y 36ª de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

En este sentido, el municipio también incorporó durante el mes de diciembre la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.

Durante 2025 la campaña itinerante #ModoVacuna llegó también a las escuelas primarias, sostuvo puntos fijos y móviles, e incorporó puntos de alta circulación como la Terminal de Ómnibus, el hall de la Municipalidad, plazas y paseos. Para este verano se suman también las colonias, los balnearios y playas.

Objetivos de la campaña en Santa Fe

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Este viernes 16 el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en la terminal de colectivos Manuel Belgrano, (Belgrano 2910), de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

La vacunación está enfocada en adultos mayores, personas con factores de riesgo que pueden recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía, y niños en su ingreso escolar y refuerzo de los 11 años. Además, también se pueden acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.