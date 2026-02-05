Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Un jueves en Santa Fe con la continuidad del calor y probables cambios al final del día

Para hoy, jueves el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de Santa Fe indica una jornada marcada por el calor intenso

5 de febrero 2026 · 08:01hs
Sigue el calor en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

Para hoy, jueves 5 de febrero de 2026, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de Santa Fe indica una jornada marcada por el calor intenso y un cambio en las condiciones hacia el final del día.

Las condiciones son inestables y se observa al igual que ayer, una configuración masas de aire que permite el aporte de aire relativamente frío en altura, mientras en superficie se mantiene el ingreso de aire cálido y seco generando un bloqueo retardador del avance del sistema relativamente frío a la región.

No obstante ello, se espera que durante la jornada de mañana, esta situación se revierta pudiendo arribar a la región dicho sistema y con ello generar alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche y una leve mejoría en las condiciones meteorológicas, las cuales permitirían un alivio térmico durante la jornada del mismo viernes y a lo sumo el sábado. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia:

Cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones inestables. Temperaturas en suave ascenso. Vientos leves a moderados predominando del sector este, con oscilaciones entre el sureste y el noreste.

Las temperaturas en Santa Fe

  • Máxima: se espera que alcance los 37 °C (aunque algunas estaciones locales sugieren que la sensación térmica podría ser superior).
  • Mínima: rondará los 25 °C.

Estado del cielo y lluvias hoy jueves

Mañana/tarde: cielo mayormente nublado a parcialmente nublado. Aunque hay mucha humedad (73%), la probabilidad de lluvia durante el día es baja (cerca de 10%).

A la noche se mantiene la nubosidad. No se prevén tormentas importantes para la capital en las próximas horas, pero hay una alerta amarilla por tormentas severas vigente para el sur de la provincia (departamentos Caseros y General López), por lo que conviene estar atentos a posibles cambios en el viento.

Viento y humedad

El viento soplará principalmente del sector nortenordeste durante el día, rotando hacia el sur por la noche, lo que marcará el inicio de un leve alivio térmico para el viernes.

Humedad elevada, lo que hará que el ambiente se sienta bastante pesado.

Recomendaciones por el calor

Debido a las altas temperaturas, el SMN sugiere:

  • Hidratación constante: beber mucha agua durante todo el día.
  • Alimentación: consumir alimentos frescos (frutas y verduras).
  • Protección: evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16.
Santa Fe SMN calor
