Santo Tomé denunció demoras en la entrega de licencias de conducir por falta de insumos de Nación

La Municipalidad de Santo Tomé informó que el faltante de plásticos y materiales provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), generó demoras en impresión de las nuevas licencias de conducir.

14 de noviembre 2025 · 18:26hs
Santo Tomé. Demoras en la emisión de licencias de conducir por falta de insumos nacionales

La Municipalidad de Santo Tomé emitió un comunicado informando sobre las demoras registradas en la entrega de las licencias de conducir. Según explicaron desde el Ejecutivo local, el inconveniente se debe a un faltante de insumos provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un problema que afecta a distintas jurisdicciones a nivel nacional.

El cuello de botella se centra en la interrupción de la provisión de plásticos y otros materiales esenciales que se requieren para la impresión y confección de los carnets de conducir.

La oficina sigue operativa pese a las demoras

Pese a la dificultad en la etapa final del trámite, desde la Oficina Municipal de Emisión de Licencias de Conducir de Santo Tomé, aclararon que continúan atendiendo y recepcionando trámites con normalidad.

Las autoridades informaron que todos aquellos vecinos cuya gestión se encuentre finalizada, serán notificados oportunamente en cuanto se regularice el stock de materiales y sus carnets estén disponibles para el retiro.

Según informaron a UNO Santa Fe desde el municipio santotomesino, la administración local se encuentra en comunicación permanente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la cual ya tomó conocimiento de la situación y está realizando las gestiones necesarias ante el organismo nacional para lograr una pronta regularización de la provisión de los insumos.

Santo Tomé licencias demoras Nación
