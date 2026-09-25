Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó a operar la máquina lanzadora y ya colocaron la primera viga

El equipo especializado comenzó a trabajar este viernes sobre la nueva estructura que unirá ambas ciudades. La lanzadera permitirá montar vigas de unos 30 metros y avanzar sobre sectores donde no pueden utilizarse grúas convencionales.

Máquina lanzadora. Comenzó a operar la máquina especializada para el montaje de vigas del puente.

La construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tom é sumó este viernes un nuevo hito: comenzó a operar la máquina lanzadora de vigas , el equipo especializado que permitirá acelerar el montaje de la superestructura y avanzar sobre sectores de mayor complejidad, especialmente en las proximidades del río Salado.

Durante la jornada, los operarios trabajaron en la colocación de la primera viga mediante la lanzadera , una maquinaria que llegó desde China y fue ensamblada en el obrador de la obra.

El inicio de las tareas se produjo luego de varios días de pruebas, mediciones y ajustes destinados a verificar el funcionamiento del equipo y preparar el procedimiento de montaje.

Una máquina clave para avanzar sobre el río Salado

La lanzadora cumple una función central en esta etapa de la obra: permite transportar y posicionar las vigas directamente sobre los apoyos, reduciendo la necesidad de utilizar grúas de gran porte en sectores donde su operación resulta más compleja.

Las piezas tienen aproximadamente 30 metros de longitud y son colocadas sobre los pilotes y columnas que ya fueron construidos como parte de la estructura.

El sistema funciona como una estructura móvil que se desplaza progresivamente a medida que avanza el montaje del puente. De esta manera, la propia lanzadera permite transportar cada viga hasta el sector donde debe ser instalada y colocarla en su posición definitiva.

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Una obra de 1.324 metros

El nuevo enlace tendrá una extensión aproximada de 1.324 metros y se construye en paralelo al actual Puente Carretero. La estructura contará con una calzada vehicular de 8,30 metros, además de una bicisenda y una vereda para peatones.

La obra contempla la instalación de 159 vigas para conformar la estructura principal del viaducto. En marzo, la Provincia había informado la llegada de la primera viga fabricada en territorio santafesino y señaló que las piezas forman parte del conjunto previsto para el puente.

La utilización de la lanzadera permitirá continuar con el montaje en los sectores ubicados sobre el vado y posteriormente sobre el cauce principal del río Salado, donde las condiciones del terreno y la presencia de agua dificultan el trabajo con equipos convencionales.

Cambios en el tránsito mientras avanza la obra

Mientras continúan los trabajos del nuevo puente, también se mantienen modificaciones en la circulación sobre el actual Puente Carretero.

Los trabajos de la nueva infraestructura ya habían generado desvíos y cambios en los recorridos de tránsito entre Santa Fe y Santo Tomé, por lo que se recomienda circular con precaución y prever posibles demoras en los horarios de mayor circulación.

El avance de la lanzadera marca así una nueva etapa de la obra, que pasa de la construcción de pilotes, columnas y cabezales al montaje progresivo de la estructura que finalmente permitirá unir ambas ciudades con un nuevo enlace vial.