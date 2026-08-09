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Una columna de humo sorprendió en la siesta santafesina: se quemaron pastizales y basura cerca de Circunvalación Oeste

El fuego se registró durante las primeras horas de la siesta de este domingo en inmediaciones del enlace entre la Autopista Santa Fe-Rosario y la Circunvalación Oeste. Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas. No hubo viviendas afectadas ni inconvenientes en el tránsito.

9 de agosto 2026 · 16:37hs
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Se registró un incendio de pastizales y basura cerca de la Circunvalación Oeste.

Se registró un incendio de pastizales y basura cerca de la Circunvalación Oeste.

Una extensa columna de humo negro pudo observarse este domingo durante las primeras horas de la siesta desde distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

El foco se originó en inmediaciones del enlace entre la Autopista Santa Fe-Rosario y la Circunvalación Oeste, en una zona donde se registró una quema de pastizales y basura.

La densa humareda fue advertida por vecinos de barrios del oeste, entre ellos Barranquitas, y también por automovilistas que circulaban por uno de los principales accesos a la capital provincial.

Bomberos controlaron el fuego

Ante la presencia del fuego, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos y efectivos policiales.

Los equipos trabajaron sobre el foco para contener las llamas y evitar su avance, especialmente debido a la cercanía con viviendas ubicadas en las inmediaciones. Según vecinos del sector, algunas casas se encuentran a unos 100 metros del lugar donde se desarrolló la quema.

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Finalmente, la situación fue controlada y no se registraron personas heridas ni viviendas afectadas como consecuencia del incendio.

El tránsito no fue afectado

Pese a la importante columna de humo que se elevó sobre el sector oeste de Santa Fe, no se registraron inconvenientes en la circulación sobre la Autopista Santa Fe-Rosario.

El tránsito se mantuvo fluido durante el desarrollo del operativo, aunque se recomendó circular con precaución por las inmediaciones debido a la presencia de los equipos de emergencia.

Con el fuego controlado y sin daños reportados en viviendas o personas, el operativo concluyó tras las tareas de Bomberos en la zona.

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