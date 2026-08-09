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La campaña de vacunación itinerante suma cuatro puntos de atención esta semana en Santa Fe

El programa de vacunación gratuita recorre distintos espacios públicos de la ciudad para facilitar el acceso de adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. Esta semana, el dispositivo estará presente en cuatro puntos de Santa Fe.

9 de agosto 2026 · 17:27hs
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Vacunación gratuita: se ofrecen dosis contra gripe

Vacunación gratuita: se ofrecen dosis contra gripe, neumonía, VSR y tos convulsa para grupos prioritarios.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante #ModoVacuna, una iniciativa que lleva adelante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, con el objetivo de acercar la vacunación a distintos sectores de la ciudad.

El dispositivo está destinado principalmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán acceder de manera gratuita a las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía. Además, se ofrecen vacunas contempladas en el calendario nacional para completar esquemas de inmunización.

Vacunación para embarazadas

Entre las vacunas disponibles se encuentra la correspondiente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La estrategia busca fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida y brindar protección frente a la circulación del virus durante la temporada invernal.

LEER MÁS: Salud confirmó seis muertes por gripe en personas no vacunadas y alertó por el aumento de virus respiratorios

A su vez, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, mediante la vacuna Triple Bacteriana —DPT y DTPa—, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa.

Esta vacuna debe aplicarse a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de generar anticuerpos en la madre que puedan ser transmitidos al bebé y ofrecerle protección durante sus primeros meses de vida.

También podrán acercarse al dispositivo itinerante todas aquellas personas que necesiten completar o actualizar su carnet de vacunación.

El objetivo: ampliar la cobertura

Desde el municipio destacaron que el programa busca mejorar el acceso a la vacunación en los sectores considerados prioritarios y alcanzar mayores niveles de cobertura.

La meta establecida junto al Ministerio de Salud provincial es llegar al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y alcanzar al 50% de los adultos menores de esa edad que presenten factores de riesgo, especialmente en las zonas priorizadas.

La modalidad itinerante permite acercar las dosis a espacios comunitarios y facilitar el acceso de quienes, por diferentes motivos, no concurren habitualmente a los centros de salud.

Dónde estará #ModoVacuna esta semana

Durante esta semana, el dispositivo itinerante recorrerá cuatro puntos de la ciudad:

  • Lunes 10: Vecinal San Ignacio de Loyola Sur, José Pedroni 6650, de 11 a 15.
  • Miércoles 12: Centro Gallego, avenida Galicia 1357, de 9 a 12.
  • Jueves 13: Municipalidad de Santa Fe, Salta 2951, de 10 a 14.
  • Viernes 14: Estación La Guardia, avenida de Petre y Hermana Serafina, de 13.30 a 16.30.

Quienes no puedan acercarse a los puntos itinerantes podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, donde podrán controlar su carnet de vacunación y completar las dosis que correspondan.

Para realizar consultas o solicitar información sobre la campaña, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.

vacunación Santa Fe campaña embarazadas
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