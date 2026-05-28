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Santa Fe amaneció con niebla y humedad: qué dice el pronóstico para el fin de semana

Tras un amanecer húmedo y con niebla, el tiempo en Santa Fe seguirá estable con temperaturas templadas y mejoras parciales hacia el fin de semana.

28 de mayo 2026 · 07:19hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, niebla y una temperatura de 9.8º con una sensación térmica de 9.5º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 19°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una configuración similar a la de ayer, por lo que el comportamientos de las masas de aire se debería mantener muy parecido, con presencia de bancos de nieblas o neblinas matinales, pudiéndose extender hasta el medio día. Con nubosidad variada alternando por momentos con cielo despejado y temperaturas que se mantienen oscilando en los rangos observados durante los últimos días. No obstante esta situación, se mantiene activo el sistema de alta presión, por lo cual no se esperan otros fenómenos adversos.

Viernes con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al este/sureste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y tarde/noche. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al sureste por momentos.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe niebla humedad
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