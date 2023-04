•LEER MÁS: Estaciones de servicio en Santa Fe dejan de abrir el shop en horario nocturno por no poder afrontar costos

pan panadería 2.jpg UNO Santa Fe

Por su parte, la Federación Argentina de la Industria Panadera y Afines emitió un comunicado: "Se sugiere a todas sus filiales a partir de la fecha un aumento del 15% en el precio del pan, sus derivados y demás productos que se elaboran y expenden en nuestros comercios de acuerdo a las características de cada provincia, debido a los aumentos que se vienen produciendo en todos los ítems que conforman los costos".

pan inflación precios (1).jpg

pan panaderia.jpg Jose Busiemi

"Los constantes incrementos de precios en nuestras materias primas tales como margarinas, grasas, levaduras, azúcar, huevos, premezclas, chocolates y la harina con la modificación de su subsidio, etc. Además, no solo las mencionadas materias primas que hacen a la elaboración sino también todo lo concerniente a los descartables como papel, bolsas, bandejas, servicios de luz, agua, gas, alquileres y otros impuestos que se agregan, más la mano de obra, hacen imposible mantener los valores actuales. Sabemos que siempre la costumbre del panadero fue ajustar su costo a la mínima expresión cargándose sobre sus espaldas muchos de los aumentos que sufrimos, pero en este momento es impensable seguir por el mismo camino, puesto que no se puede vender por debajo del mismo", cerraron.

