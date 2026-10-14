Se normaliza el tránsito en la Ruta Nacional 168 y en la Ruta Provincial 1 tras dos accidentes en Santa Fe

Los siniestros ocurrieron este miércoles por la mañana en sentido hacia la ciudad de Santa Fe, a la altura de barrio El Pozo. No hubo personas heridas de gravedad. La circulación comienza a normalizarse

El tránsito en la Ruta Nacional 168 , en sentido hacia la ciudad de Santa Fe, comienza a normalizarse este miércoles por la mañana luego de dos accidentes registrados minutos después de las 7.30, a la altura de barrio El Pozo . Si bien el paso es fluido, la carga vehicular continúa siendo elevada y se recomienda circular con precaución.

Los siniestros provocaron demoras durante las primeras horas de la mañana, mientras se desarrollaban las tareas para retirar los vehículos involucrados. Como consecuencia, la circulación llegó a quedar restringida al carril derecho de la ruta en dirección a la capital provincial.

Dos accidentes en la Ruta Nacional 168

El primer choque ocurrió antes de llegar a barrio El Pozo, en la zona del aliviador, y fue protagonizado por un Volkswagen Fox y una Renault Duster.

El segundo siniestro se produjo unos metros más adelante, a la altura del barrio, concretamente debajo del puente.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas en ninguno de los dos accidentes. Sin embargo, las restricciones en la calzada generaron complicaciones para los automovilistas que ingresaban a la ciudad de Santa Fe.

Largas filas en la conexión con la Ruta Provincial 1

Mientras el tránsito comienza a recuperar la normalidad sobre la Ruta Nacional 168, la Ruta Provincial 1 continúa registrando largas filas de vehículos en la mano que conecta con la ruta nacional.

La fila alcanza al menos tres kilómetros, con circulación a paso lento y los semáforos en funcionamiento. La situación genera demoras para quienes se desplazan desde la zona de la costa hacia la ciudad de Santa Fe.

Ante este panorama, se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y respetar las indicaciones de tránsito, especialmente en los sectores donde todavía se registra una importante concentración de vehículos.