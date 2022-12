Se presentó en Ceres la muestra cultural y fotográfica: "Departamento San Cristóbal Desde el Aire"

Durante las actividades también se destacó la presencia del Subsecretario de Educación, Cultura y Deportes Fernando Maletti, el Pte. de CCAO y miembros de la CD, lo concejales Carlos Dutto y Romina Meshler, Fiscal Municipal Yanina Brondoni, Juez de Faltas Federico Uberti, demás miembros del PEM, deportistas y público en general.

“De Gran Valor Cultural y Educativo”

El Senador Michlig manifestó que “la relevancia del material fotográfico paisajístico obtenido es de un gran valor para que cada municipio y comuna pueda contar en sus sedes de gobiernos con murales actualizados, como así también disponer de la muestra cultural y educativa itinerante que refleja a todas las localidades, sectores productivos y turísticos, además de variados espacios naturales del departamento reflejando su potencial y riqueza, que permite dimensionar y poner en valor el territorio con toda la pujanza de sus poblaciones”.

Daniel Fabri mencionó que esta muestra es única en la provincia, en el país y me animaría a decir en el mundo, porque no hay en estos tiempos personas abocadas a realizar este tipo de tomas aéreas, con ribetes artísticos, ya que son muy difícil de lograr y requiere de muchas condiciones a favor, como tiempo, el horario, la posición y velocidad, además del riesgo y el cumplimiento de todos los requisitos aeronáuticos. Quiero agradecer a muchos Ptes. Comunales e intendentes del departamento que me recibieron y especialmente al Senador Michlig que me encargó realizar esta obra testimonial y artística para todo el departamento”.

Fiesta del Deporte

En el mismo predio, el Senador Michlig y la Intendente Dupouy, con la coordinación del Subsecretario Maletti entregaron reconocimientos y menciones a todos los deportistas ceresinos que se destacaron en distintas disciplinas a lo largo del calendario 2022.

El evento organizado por el Gobierno de la Ciudad reunió y reconoció el desempeño de poco más de 100 deportistas. así recibieron sus presentes desde el atletismo hasta el vuelo a vela, pasando por el vóley, básquetbol, patín, fútbol masculino y femenino, mountain bike, motociclismo, tejo para adultos, polo, parapentismo, tiro al blanco, paddle, tenis, ciclismo, boxeo, artes marciales en todas sus especialidades, entre tantas otras.

Finalmente, el bochófilo Omar Serrano fue consagrado Deportista Ceresino destacado 2022. Las bochas se llevaron los grandes momentos de la noche, porque se reconoció la trayectoria de Roque Triunfetti por su dedicación de muchos años al deporte de las lisas y rayadas.

Hubo otra mención especial a la trayectoria del profesor Orlando Ferrato, actualmente entrenador del Basquetbol Superior del Club Central Argentino.