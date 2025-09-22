Se realizarán cortes de tránsito en el micro y macro centro por obras de Aguas Santafesinas

Los cortes serán en la intersección de Urquiza y Crespo para el recambio de conexiones de agua. Las tareas comienzan este lunes

La Municipalidad de Santa Fe comunica que, en el marco de las obras de recambio de conexiones del servicio de agua a cargo de Aguas Santafesinas (ASSA) , se implementarán cortes de tránsito en el macrocentro de la ciudad a partir del próximo lunes 22 de septiembre.

En ese sentido, los trabajos se realizarán sobre calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Crespo y Juan de Garay.

Las obras iniciarán a partir de las 8:30 de la mañana del lunes, en la cuadra de Urquiza, entre Crespo e Hipólito Yrigoyen. Durante esta primera jornada, se realizará un corte total de tránsito, que incluye la ciclovía. Las labores se extenderán hasta las 18, y solo se permitirá el acceso a los vecinos frentistas, quienes podrán ingresar en sentido sur-norte.

A partir del martes 23, las obras comenzarán a las 7 y se estima que cada cuadra intervenida tendrá un corte total de cinco días hábiles. Posteriormente, se habilitará la circulación con reducción de calzada por un periodo de 10 a 15 días, debido a la instalación de corralitos. A su vez, se proyecta un avance de obra en sentido sur.

Para guiar a los conductores, se dispondrá de señalética informativa y personal de inspección de tránsito en la zona para ordenar y dirigir la circulación.