Se realizarán cortes de tránsito en el micro y macro centro por obras de Aguas Santafesinas

Los cortes serán en la intersección de Urquiza y Crespo para el recambio de conexiones de agua. Las tareas comienzan este lunes

22 de septiembre 2025 · 07:06hs
La Municipalidad de Santa Fe comunica que, en el marco de las obras de recambio de conexiones del servicio de agua a cargo de Aguas Santafesinas (ASSA), se implementarán cortes de tránsito en el macrocentro de la ciudad a partir del próximo lunes 22 de septiembre.

En ese sentido, los trabajos se realizarán sobre calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Crespo y Juan de Garay.

Las obras iniciarán a partir de las 8:30 de la mañana del lunes, en la cuadra de Urquiza, entre Crespo e Hipólito Yrigoyen. Durante esta primera jornada, se realizará un corte total de tránsito, que incluye la ciclovía. Las labores se extenderán hasta las 18, y solo se permitirá el acceso a los vecinos frentistas, quienes podrán ingresar en sentido sur-norte.

A partir del martes 23, las obras comenzarán a las 7 y se estima que cada cuadra intervenida tendrá un corte total de cinco días hábiles. Posteriormente, se habilitará la circulación con reducción de calzada por un periodo de 10 a 15 días, debido a la instalación de corralitos. A su vez, se proyecta un avance de obra en sentido sur.

Para guiar a los conductores, se dispondrá de señalética informativa y personal de inspección de tránsito en la zona para ordenar y dirigir la circulación.

