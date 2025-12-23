El procedimiento fue realizado por la Guardia Provincial de Seguridad Vial en la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del peaje de General Lagos. El conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Secuestran más de cuatro kilos de cocaína en la autopista Rosario–Buenos Aires durante un control del Operativo Verano

En el marco de los controles preventivos del Operativo Verano , la Guardia Provincial de Seguridad Vial secuestró más de cuatro kilos de cocaína durante un control vehicular realizado en la autopista Rosario–Buenos Aires , a la altura del kilómetro 271, en el peaje de General Lagos .

El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada de este martes , alrededor de las 2.15 , cuando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) detuvo la marcha de un automóvil en uno de los operativos habituales que se despliegan en rutas y autopistas santafesinas para reforzar la seguridad durante la temporada estival.

Según explicó el director de Comunicación y Observatorio Vial de la APSV, Sebastián Kelman, el accionar de los agentes se profundizó tras advertir el marcado nerviosismo del conductor. “En un control habitual, el personal detectó una actitud sospechosa, por lo que se decidió avanzar con una inspección más exhaustiva del vehículo”, detalló.

Durante la revisión, los efectivos hallaron un bolso oculto debajo de uno de los asientos delanteros, que contenía cuatro envoltorios tipo ladrillo. Tras la intervención de personal especializado, se confirmó que el material secuestrado correspondía a cocaína.

Por su parte, el subdirector de la Guardia Provincial de Seguridad Vial, Lino Oviedo, indicó que el pesaje y la prueba de campo, realizados por la Policía de Investigaciones, permitieron establecer que el cargamento superaba los cuatro kilos. “De manera inmediata se dio intervención a la Fiscalía de turno, que ordenó la detención del conductor, el secuestro del vehículo, del estupefaciente y de otros elementos de interés para la causa”, precisó.

El hombre fue identificado y trasladado a la Subcomisaría 13ª de General Lagos, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Controles reforzados en rutas y autopistas

Kelman destacó que el Operativo Verano implica un refuerzo de los controles viales, con mayor presencia territorial y horarios extendidos, especialmente en corredores de alto tránsito. “Se realizan operativos de ordenamiento del tránsito, controles de documentación, alcoholemia, velocidad y seguridad vial, que se ajustan de acuerdo al flujo vehicular y el momento del día”, explicó.

Finalmente, el funcionario subrayó el rol de la Guardia Provincial de Seguridad Vial, cuyos agentes están habilitados para controlar documentación personal y vehicular y para inspeccionar el interior de los vehículos cuando la situación lo requiere. “Son policías que trabajan específicamente sobre la transitabilidad y la seguridad en las rutas santafesinas, haciendo cumplir la ley y contribuyendo a la prevención del delito”, concluyó.