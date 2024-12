Seguirá en prisión el conductor de la lancha que ocasionó un siniestro fatal en el río Paraná

Según la investigación, Bertosi conducía la lancha “Samira”, que impactó de lleno contra la embarcación “Anita”, donde se encontraba Taborda junto con otras personas.

Anita.JPG Anita. La embarcación donde viajaba la persona fallecida.

Declaración

Según el testimonio de una sobreviviente, “Anita” estaba amarrada en el río y uno de los tripulantes intentaba alertar con una linterna sobre su presencia. Sin embargo, la lancha “Samira”, que no tenía luces y se desplazaba a gran velocidad, no detuvo su marcha. “Lo único que escuchamos fue ‘¡Ese chico no nos ve!’. La punta de su lancha pasó por encima de la nuestra. Nos agachamos, pero golpearon en el medio. Algunos de ellos cayeron al agua también, pero no se detuvieron. Nos dejaron solos”, relató una de las víctimas.

Pese al caos, los tripulantes de “Anita” lograron llevar la embarcación hasta el Club Náutico Sur, donde pidieron auxilio. Emergencias Náuticas y Prefectura Naval Argentina acudieron al lugar, y los heridos fueron trasladados al Hospital Cullen, donde algunos recibieron atención por lesiones severas.

Tras la colisión, el conductor de la lancha que causó el accidente se dio a la fuga, pero horas después se presentó en la sede de la Prefectura Naval en el Puerto de Santa Fe, acompañado de su abogado, y admitió su participación en el incidente. De inmediato, las autoridades informaron al juzgado federal en turno, que ordenó su aprehensión preventiva.