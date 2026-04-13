Semana de paro universitario: docentes exigen financiamiento y mejoras salariales

La medida de fuerza se extenderá hasta el sábado en la Universidad Nacional del Litoral. Habrá clases públicas, protestas y convocatoria a una marcha federal

La Conadu Histórica resolvió profundizar el plan de lucha en defensa de la universidad pública y en reclamo por la recomposición de los salarios docentes , en un contexto de creciente conflicto con el Gobierno nacional.

En ese marco, desde este lunes y hasta el próximo sábado se llevará adelante un paro docente que impactará en todas las facultades y dependencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , afectando el normal dictado de clases.

Desde ADUL, el gremio que nuclea a los docentes universitarios en Santa Fe, señalaron que uno de los principales reclamos es el cumplimiento inmediato del fallo judicial que ordena al Ejecutivo nacional aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, considerada clave para garantizar el funcionamiento del sistema educativo superior.

Además de la medida de fuerza vigente, el plan de acción contempla nuevas iniciativas para las próximas semanas. En ese sentido, entre el 27 de abril y el 2 de mayo se desarrollarán distintas acciones de visibilización, como clases públicas, abrazos simbólicos a las universidades, vigilias, volanteadas y actividades interclaustro, con el objetivo de sumar apoyo de la comunidad.

Por otra parte, las organizaciones gremiales adelantaron que se evalúa la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria durante abril, buscando consolidar la unidad con estudiantes, no docentes y otros sectores en lucha, en defensa de la educación pública.

El conflicto universitario suma así un nuevo capítulo, con un escenario de creciente tensión y con la comunidad académica movilizada en reclamo de mayor presupuesto y mejores condiciones salariales.

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