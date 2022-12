Sequía en Santa Fe: "No sé si vamos a llegar a un 50% de lo que sembramos todos los años"

•LEER MÁS: Hasta febrero de 2023 se podrán solicitar los certificados de emergencia agropecuaria

En lo que refiere al girasol, contó que su estado es de "regular a bueno" en la mayoría de los lotes. "Pero en general, todo los planteos ganaderos están muy complicados desde el punto de vista de la alimentación porque la mayor parte de los campos que tienen pasto natural no se han podido reponer", expresó y recordó que también afectó la helada que se dio el 1 de noviembre.

sequía campo.jpg Gobierno Provincia Santa Fe

"La falta de agua todavía no la están sufriendo, pondría un semáforo amarillo. Puede haber algunos casos puntuales de acarreo pero de no llover esto se va ir complicando", señaló. Indicó que el sector sur de la provincia está sufriendo la sequía, todo lo que es sector legumbrero: "Prácticamente no se levantó de la cosecha de arvejas y lentejas y de todos los maíces de primera que se han sembrado, no he escuchado a nadie con lote bueno, se ven algunos lotes muy dispersos en la provincia".

Por otro lado, solo se logró sembrar parte del algodón ya que hubo lluvias pero muy dispersas. "No sé si vamos a llegar a un 50% de lo que sembramos todo los años. Es un año muy complicado y muy complejo, fundamentalmente para la ganadería", precisó.

Frente a esta difícil situación se tomaron medidas como la emergencia agropecuaria y la toma de créditos de hasta $500.000 por parte de alrededor de 700 pequeños productores. Para los pequeños productores de la agricultura familiar ubicados en departamentos del norte también realizaron aportes no reintegrables de hasta $100.000. "Ahí teníamos previsto $30.000.000, la demanda nos superó ampliamente. Hay una demanda de aproximadamente entre $60.000.000 y $70.000.000", reveló el subsecretario.

emergencia agropecuaria campo.jpg Emergencia agropecuaria Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Fabricio Medina también analizó otras medidas en torno a esta emergencia: "Claramente si tendríamos herramientas concretas como la prevé esta modificación que estamos plateando en la Ley de Emergencia Agropecuaria tendríamos un fondo de $1.500.000.000, $1.600.000.000 que lo tendríamos todos los años independientemente de si tenemos o no emergencia". Contó que hoy en día se depende del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria que este año giró $1.000.000.000 al sector y están a la espera de otros $900.000.000 más que se encuentran en gestión.

Medina hizo un balance de cómo se desarrolló el empleo en la provincia en este 2022: "Vemos en muchísimas empresas que es común denominador la falta de mano de obra calificada para incorporar rápidamente a las empresas. Hubo un semáforo amarillo en la falta de insumos para la producción, con algunas complicaciones; muchas empresas con ventas programadas de cuatro o cinco meses. Y la cuestión de la sequía en el sector agropecuario ha pegado y ha pegado fuerte en distintos sectores como legumbres, el trigo más que nada y ahora en los maíces de primera. La ganadería ha tenido altos y bajos a lo largo del año, muchas veces con algún problema en la exportación pero solucionado eso hemos tenido un año relativamente bueno".

