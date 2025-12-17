Servicios, alquileres y tarifas: el peso de los costos fijos impacta en el salario de los santafesinos

Un estudio examina la evolución macroeconómica nacional y detalla efectos concretos en Santa Fe: caída de la actividad, pérdida de empresas, empleo en retroceso y salarios que no logran recomponer poder adquisitivo

El Centro de Estudios Demos dio a conocer en Santa Fe un informe que evalúa los dos primeros años del gobierno del presidente Javier Milei , con foco en la economía nacional y sus derivaciones en el territorio provincial. El trabajo fue presentado por el doctor en Economía Ignacio Truco , quien señaló que el objetivo no es solo exponer información estadística, sino también ofrecer una lectura interpretativa del régimen macroeconómico elegido por el Ejecutivo.

“El informe tiene dos partes bien definidas : un balance macroeconómico a nivel nacional y un análisis de resultados concretos en la provincia , en actividad económica, empleo, cantidad de empresas y recaudación”, explicó Truco en diálogo con Mañana UNO (UNO 106.3).

En ese marco, el economista indicó que el documento busca situar el momento actual dentro de procesos más largos de la historia económica argentina. Según detalló, el gobierno nacional apostó a un esquema con fuerte anclaje cambiario y orientación financiera, basado en un tipo de cambio apreciado y tasas de interés elevadas para incentivar colocaciones en pesos.

“Es un esquema que ya vimos en otros momentos: permite cierto control de la inflación, pero rápidamente genera tensiones por el lado externo”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la cuenta corriente se volvió negativa incluso sin crecimiento económico, impulsada por el aumento del turismo emisivo, las importaciones y la compra de dólares para ahorro.

Caída de la actividad y recuperación incompleta

En relación con Santa Fe, Truco subrayó que la provincia refleja con bastante fidelidad la estructura productiva del país. “No es una excepción: sigue las tendencias nacionales”, afirmó. El informe muestra una fuerte caída de la actividad en los primeros meses de 2024, una recuperación parcial posterior y luego un período de estancamiento. “Esa recuperación no alcanzó para compensar el derrumbe inicial”, señaló.

Mientras el sector financiero mostró un crecimiento marcado, la industria, el comercio, los servicios y la administración pública registraron retrocesos.

salarios plata billetera.jpg Imagen ilustrativa gentileza

Salarios: la inflación baja, pero el bolsillo no acompaña

Uno de los puntos centrales del análisis está vinculado a los ingresos de los trabajadores. Según explicó Truco, aunque la inflación se desaceleró, el poder adquisitivo no logró recomponerse de manera homogénea.

“El sector público fue el más afectado, con pérdidas muy superiores al promedio”, indicó. En el sector privado formal, los salarios reales comenzaron a recuperarse recién después de una fuerte caída en 2024, pero el aumento de los costos fijos —servicios, alquileres y tarifas— limita cualquier mejora real en el consumo. “En la estadística puede aparecer una recuperación, pero en la práctica una mayor parte del ingreso se destina a gastos que no se pueden postergar”, explicó.

Empresas, empleo y recaudación en retroceso

Los datos provinciales también reflejan un deterioro del entramado productivo. Santa Fe perdió cerca del 4% de sus empresas y alrededor del 2% de los puestos de trabajo en el período analizado. La recaudación acompañó esa tendencia, en línea con la retracción de la actividad económica.

En sectores clave, el impacto fue aún más marcado. La actividad industrial cayó entre 7 y 8%, mientras que la construcción sufrió un desplome cercano al 20%, reflejado en el consumo de cemento.

Un escenario con interrogantes hacia adelante

De cara al futuro, Truco señaló que estas caídas no necesariamente representan el final del proceso. “Si se prolonga este régimen cambiario y no hay financiamiento externo suficiente, la contracción económica puede profundizarse”, planteó. Según el informe, la estrategia oficial depende cada vez más del endeudamiento para sostener el esquema, una dinámica que en experiencias pasadas derivó en crisis o recesiones prolongadas.

“No estamos en una situación como la de 2001, pero si se extiende durante muchos años un régimen de este tipo, los problemas empiezan a aparecer en el horizonte”, concluyó.

El informe del Centro de Estudios Demos se suma así al debate sobre la sostenibilidad del modelo económico actual y sus efectos concretos en provincias como Santa Fe, donde la caída de la actividad y del empleo ya se percibe con fuerza en la economía real.