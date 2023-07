Sin gas y pagando de su bolsillo: el reclamo de los damnificados de la explosión en Bº Mariano Comas

gas mariano comas explosion.jpg

En diálogo con este medio, Jorge, uno de los vecinos afectados del lugar, puntualizó: "Desde que pasó el accidente seguimos igual. Lo único que se facilitó es el ingreso, hace cuatro meses que no viene nadie, es una catástrofe. Hay un baldío lindero que de día está relativamente tranquilo pero que de noche es tierra de nadie. Lo que queremos ahora los vecinos es que se empiece a hacer el tapial, que lo hagan alto para tener algo más de seguridad, con lo que se hizo puede entrar cualquiera".

Lo que se puso de manifiesto en boca de los vecinos es la gran preocupación y enojo existente sobre lo que temían en un primer momento y se volvió realidad: los desembolsos de dinero para solventar insumos y conexiones en el lugar plenamente de su bolsillo.

"La misma noche del accidente sacaron los medidores, los caños de gas no se sabe como estaban pero cuando se entraron a sacar todos los escombros e incluso arañó el caño de agua que ingresa a las viviendas", continuó Gabriel, otro de los vecinos damnificados.

"Tuvimos que reemplazar todo nosotros, desde el gas comprando cocinas, termotanques eléctricos, remplazar la instalación eléctrica, etc. A los 15 días de sucedido el hecho tuvimos un gran despliegue con carpas y presencia de funcionarios que nos dijeron que no nos iban a abandonar. Los estamos esperando, hubo innumerables hechos delictivos, estamos en pleno centro y no tenemos una solución", prosiguió.