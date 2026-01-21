Uno Santa Fe | Santa Fe | Circunvalar

Sin obras ni respuestas: el Circunvalar Ferroviario y el tren Santa Fe–Laguna Paiva, en pausa total

El intendente de Laguna Paiva, Elvio Cotterli, advirtió sobre la paralización de las obras y reclamó definiciones al Gobierno nacional por el impacto en la logística, la seguridad y el desarrollo regional.

21 de enero 2026 · 08:27hs
Sin obras ni respuestas: el Circunvalar Ferroviario y el tren Santa Fe–Laguna Paiva, en pausa total

La paralización del Circunvalar Ferroviario Santa Fe y la suspensión del tren de pasajeros Santa Fe–Laguna Paiva encendieron señales de alarma en una de las ciudades con mayor identidad ferroviaria de la provincia. Desde Laguna Paiva, su intendente Elvio Cotterli advirtió sobre la falta de definiciones del Gobierno nacional y reclamó la reactivación de obras y servicios clave para el transporte de cargas y pasajeros. Lo hizo en el programa Mañana UNO que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3

Embed

El Circunvalar Ferroviario, una obra estratégica totalmente detenida

El Circunvalar Ferroviario Santa Fe fue concebido como una obra histórica: iba a convertirse en el primer circunvalar ferroviario de la Argentina, permitiendo que los trenes de carga dejen de atravesar zonas urbanas densamente pobladas como Santa Fe y Santo Tomé.

Sin embargo, hoy: “La obra está totalmente paralizada y no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno nacional”, aseguró Cotterli.

El proyecto no solo apuntaba a mejorar la seguridad vial, sino también a optimizar la logística ferroviaria, reducir costos de transporte y fortalecer el interior productivo de la provincia.

Según el intendente, la situación se agrava por la ausencia de diálogo institucional: “No existe comunicación entre Nación y los gobiernos locales. Todo lo que sabemos lo conocemos a través de los medios”.

En ese contexto, crece la incertidumbre sobre el futuro de Trenes Argentinos y del Belgrano Cargas, mientras circulan versiones sobre un posible interés de empresas extranjeras en la operación ferroviaria.

tren laguna paiva
El tren de Laguna Paiva, obras paralizadas

El tren de Laguna Paiva, obras paralizadas

Suspendido el tren Santa Fe–Laguna Paiva

Otro punto crítico es la cancelación del tren urbano Santa Fe–Laguna Paiva, un servicio que ya había superado las pruebas técnicas y estaba próximo a comenzar a funcionar.

“Con el cambio de gobierno, el proyecto fue levantado por la Secretaría de Transporte, al igual que otros servicios ferroviarios del país”, explicó Cotterli.

La suspensión no solo frustró una demanda histórica de conectividad, sino que también afectó a trabajadores ferroviarios, muchos de ellos vecinos de Laguna Paiva, que ya estaban asignados al servicio.

Más trenes, menos rutas colapsadas

Desde el municipio advierten que la falta de un sistema ferroviario activo impacta directamente en el estado de las rutas nacionales, hoy con un deterioro evidente. “Sin trenes de carga, todo termina yendo por las rutas, que hoy están en un estado crítico, como la Ruta Nacional 11”, alertó el intendente.

En ese sentido, Cotterli remarcó que el ferrocarril no solo abarata costos, sino que mejora la seguridad y la transitabilidad.

Laguna Paiva, una ciudad marcada por el ferrocarril

Laguna Paiva es considerada una de las capitales ferroviarias de Santa Fe. Su crecimiento urbano, demográfico y productivo estuvo históricamente ligado al tren y a los talleres ferroviarios, que marcaron la identidad local. “Paralizar el sistema ferroviario es repetir errores del pasado, con otras formas pero con el mismo resultado”, sostuvo Cotterli.

Mientras el municipio continúa gestionando junto al Gobierno provincial, la expectativa está puesta en que el Gobierno nacional brinde definiciones concretas sobre el Circunvalar Ferroviario y el futuro del tren Santa Fe–Laguna Paiva. “Necesitamos pensar el transporte con una mirada federal y productiva. El ferrocarril es clave para eso”, concluyó el intendente.

• LEER MÁS: Descarrilamiento del Belgrano Cargas: mientras Provincia insiste con la finalización del Circunvalar, crece el temor de los vecinos por una "tragedia"

Circunvalar Laguna Paiva gobierno nacional
Noticias relacionadas
Vacaciones seguras

Vacaciones seguras: recomendaciones para comprar paquetes turísticos en sitios confiables

La familia de Jeremías Monzón pidió no viralizar el video que muestra el momento de su muerte

Difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón: la familia pide que no se viralice y buscan al responsable

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El calor vuelve a ganar protagonismo en Santa Fe: así estará el tiempo los próximos días

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Último Momento
Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Ovación
Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"