Sin obras ni respuestas: el Circunvalar Ferroviario y el tren Santa Fe–Laguna Paiva, en pausa total

El intendente de Laguna Paiva, Elvio Cotterli, advirtió sobre la paralización de las obras y reclamó definiciones al Gobierno nacional por el impacto en la logística, la seguridad y el desarrollo regional.

La paralización del Circunvalar Ferroviario Santa Fe y la suspensión del tren de pasajeros Santa Fe–Laguna Paiva encendieron señales de alarma en una de las ciudades con mayor identidad ferroviaria de la provincia. Desde Laguna Paiva, su intendente Elvio Cotterli advirtió sobre la falta de definiciones del Gobierno nacional y reclamó la reactivación de obras y servicios clave para el transporte de cargas y pasajeros . Lo hizo en el programa Mañana UNO que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3

El Circunvalar Ferroviario Santa Fe fue concebido como una obra histórica: iba a convertirse en el primer circunvalar ferroviario de la Argentina , permitiendo que los trenes de carga dejen de atravesar zonas urbanas densamente pobladas como Santa Fe y Santo Tomé .

Sin embargo, hoy: “La obra está totalmente paralizada y no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno nacional”, aseguró Cotterli.

El proyecto no solo apuntaba a mejorar la seguridad vial, sino también a optimizar la logística ferroviaria, reducir costos de transporte y fortalecer el interior productivo de la provincia.

Según el intendente, la situación se agrava por la ausencia de diálogo institucional: “No existe comunicación entre Nación y los gobiernos locales. Todo lo que sabemos lo conocemos a través de los medios”.

En ese contexto, crece la incertidumbre sobre el futuro de Trenes Argentinos y del Belgrano Cargas, mientras circulan versiones sobre un posible interés de empresas extranjeras en la operación ferroviaria.

Suspendido el tren Santa Fe–Laguna Paiva

Otro punto crítico es la cancelación del tren urbano Santa Fe–Laguna Paiva, un servicio que ya había superado las pruebas técnicas y estaba próximo a comenzar a funcionar.

“Con el cambio de gobierno, el proyecto fue levantado por la Secretaría de Transporte, al igual que otros servicios ferroviarios del país”, explicó Cotterli.

La suspensión no solo frustró una demanda histórica de conectividad, sino que también afectó a trabajadores ferroviarios, muchos de ellos vecinos de Laguna Paiva, que ya estaban asignados al servicio.

Más trenes, menos rutas colapsadas

Desde el municipio advierten que la falta de un sistema ferroviario activo impacta directamente en el estado de las rutas nacionales, hoy con un deterioro evidente. “Sin trenes de carga, todo termina yendo por las rutas, que hoy están en un estado crítico, como la Ruta Nacional 11”, alertó el intendente.

En ese sentido, Cotterli remarcó que el ferrocarril no solo abarata costos, sino que mejora la seguridad y la transitabilidad.

Laguna Paiva, una ciudad marcada por el ferrocarril

Laguna Paiva es considerada una de las capitales ferroviarias de Santa Fe. Su crecimiento urbano, demográfico y productivo estuvo históricamente ligado al tren y a los talleres ferroviarios, que marcaron la identidad local. “Paralizar el sistema ferroviario es repetir errores del pasado, con otras formas pero con el mismo resultado”, sostuvo Cotterli.

Mientras el municipio continúa gestionando junto al Gobierno provincial, la expectativa está puesta en que el Gobierno nacional brinde definiciones concretas sobre el Circunvalar Ferroviario y el futuro del tren Santa Fe–Laguna Paiva. “Necesitamos pensar el transporte con una mirada federal y productiva. El ferrocarril es clave para eso”, concluyó el intendente.

