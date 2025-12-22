Descarrilamiento del Belgrano Cargas: mientras Provincia insiste con la finalización del Circunvalar, crece el temor de los vecinos por una "tragedia"

A casi 48 horas del vuelco de cinco vagones del Belgrano Cargas ocurrido en la noche del sábado en pleno corazón de barrio Villa Setúbal, el Gobierno provincial presiona a Nación por la obra paralizada del Circunvalar ferroviario. "No fue una tragedia de milagro", indicaron los vecinos.

El descarrilamiento del Belgrano Cargas vuelve a poner en foco la obra inconclusa de la Circunvalar Santa Fe.

El reciente descarrilamiento de una formación del Belgrano Cargas en barrio Villa Setúbal , que volvió a poner en agenda el paso de trenes por zonas urbanas de la ciudad de Santa Fe, reactivó los reclamos por la finalización de la obra de la Circunvalar ferroviaria, actualmente paralizada.

En ese marco, el subsecretario de Transporte y Logística del gobierno provincial, Jorge Henn, remarcó en diálogo con LT10 que “venimos gestionando y solicitando a la Secretaría de Transporte de la Nación la continuidad de una obra que tiene un nivel de ejecución altísimo” .

“Está dividida en tres obras, algunas con el 70% de ejecución y que soluciona un problema que está relacionado con lo urbano”, señaló el funcionario provincial, al tiempo que subrayó el impacto que la infraestructura tiene sobre la vida cotidiana y la seguridad vial en la ciudad.

La necesidad de la obra del Circunvalar

Henn puso el foco en la magnitud del sistema ferroviario que atraviesa Santa Fe y en las limitaciones que hoy impone la falta de la Circunvalar: “Hay cerca de 160 pasos a nivel en la ciudad pero que tiene una mirada logística trascendental, ya que hoy es un cuello de botella el sistema logístico que termina limitando el aumento del tráfico ferroviario”.

En relación con el futuro de la obra, el subsecretario explicó que desde Nación se les comunicó una posible salida vinculada al proceso de privatización del sistema ferroviario: “Lo que nos han comunicado es que el futuro concesionario, que es un proceso de privatización muy particular que lleva la Nación, va a tener la obligación contractual de finalizar la obra que está inconclusa”.

También se refirió a la situación contractual actual y al rol que intenta asumir la provincia: “Los contratos que estaban vigentes se han caído, por lo que la provincia puso a disposición su vocación de articular con la Nación”.

Paralización de los trabajos

Desde el sector sindical, el secretario de Finanzas de la UOCRA Santa Fe, Mariano de la Riva, describió el impacto directo de la paralización de los trabajos: “Está todo frenado. La obra fue dividida en tres tramos: el primero desde Empalme San Carlos hasta Coronda; el segundo de Colonia Pujol a Candioti y el tercero de Candioti a Laguna Paiva”.

En ese sentido, detalló que “se fueron cayendo de a poco, y el último tramo activo fue el de Colonia Pujol a Candioti”, y precisó que “el 20 de diciembre de 2023 despidieron a los últimos 25 compañeros que quedaban”.

De la Riva advirtió además sobre el estado actual de la infraestructura tras un año de abandono: “Falta un 40% para su finalización en todos los sectores. Durante este año de inactividad la infraestructura sufrió un marcado deterioro y actos de vandalismo”.

“Por lo que sabemos, en algunos sectores se han robado hasta los durmientes de cemento que ya estaban colocados”, agregó, y concluyó: “No hay mantenimiento porque las empresas, el mismo 20 de diciembre, retiraron toda su maquinaria”.

Descarrilamiento de vagones y el temor de los vecinos

El hecho que volvió a encender las alarmas ocurrió el sábado por la noche en barrio Villa Setúbal, en la zona de Gorostiaga y Vélez Sarsfield, cuando una formación del Belgrano Cargas descarriló tras un hundimiento del suelo bajo las vías. Cinco vagones de un tren compuesto por unas 70 unidades terminaron volcados, lo que generó un fuerte estruendo que fue advertido por los vecinos, quienes alertaron al 911.

Si bien el siniestro ocurrió en un horario en el que la circulación de personas y vehículos era escasa, los vecinos de la zona señalaron que, si bien es frecuente que los trenes tengan pequeños incidentes técnicos en el sector, nunca habían presenciado un descarrilamiento de tal magnitud. "Pudo haber sido una tragedia sin precedentes; en esta zona hay niños jugando todo el tiempo entre las casas", subrayaron los vecinos.

Mal estado de las vías

Entre los factores que habrían incidido en el accidente, los vecinos mencionan el mal estado de las vías tras una jornada de lluvias intensas y la presunta velocidad excesiva de la formación.

La intervención de la Policía de Santa Fe y de Gendarmería Nacional permitió asegurar el perímetro y descartar personas heridas, mientras que el hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la elaboración de informes para determinar las causas del siniestro y los tiempos de normalización.

La principal hipótesis apunta al mal estado del tendido ferroviario y al impacto de las intensas lluvias, un escenario que vuelve a poner en foco la necesidad de desviar los trenes de carga fuera del ejido urbano mediante la finalización de la Circunvalar ferroviaria.