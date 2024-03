Sin renovación de convenios, "paulatinamente" Los Sin Techo dejarían de entregar la copa de leche y el almuerzo

Sin embargo, todo esto es solo para poder comer, ya que, para no ser pobre, la cantidad de dinero que necesita una familia tipo asciende a $670.000 (estos números, también tomados por mediciones propias, varían solo en aproximadamente $10.000 con los datos del Indec, detalló el referente).

Ambrosino José Luis los sin techo.jpg José Busiemi

Respecto a la composición de las familias pobres, Ambrosino pidió dejar de lado el estigma de familias numerosas que, si bien las hay, no representan la mayoría de los casos. En general, los grupos familiares que están por debajo de la línea de pobreza están compuestas por cuatro personas -3,96 es el promedio-. En ese sentido, destacó la disminución de embarazos adolescentes en los últimos tiempos. “Se ha mejorado con los controles que se sugieren, así como hay una evolución cultural también en nuestras chicas jóvenes de cuidarse” indicó. Otro dato que citó el referente sobre este tema es el promedio de las Asignaciones Universales por Hijo que se entregan en Argentina, que es de 1,8 por familia.

Problema habitacional

De las 10.000 familias pobres en Santa Fe, 1.300 sufren también graves problemas habitacionales y viven en ranchos, detalló Ambrosino. “En este momento tenemos en crisis la alimentación y tenemos dudas sobre la erradicación de ranchos con que veníamos embalados” explicó.

Y continuó: “Estamos en relaciones con la parte de Vivienda, tenemos buenas relaciones, pero no tenemos clara la idea de la gobernación, de lo que pretende hacer con los 1.300 ranchos que tiene Santa Fe”.

Falta de soluciones de parte del Gobierno

En sintonía, indicó que trabajan en un refuerzo para la copa de leche con el gobierno de Santa Fe. El acuerdo que negocian, indicó Ambrosino, es el de un refuerzo a partir del convenio firmado en enero del 2023, que implica un fondo de cinco millones de pesos. “Sobre eso van a producir el aumento, que es un 80%, aunque todavía no hay nada firmado” señaló. En el medio, explicó, los alimentos “aumentaron el 245%”.

Y criticó: “Me está faltando el 150%, no puedo mantener las condiciones básicas de alimentación que tenía en el 2023. No empezamos haciendo las cosas bien porque no representamos a la realidad del problema social”.

Hasta no renovar el convenio, la situación de los comedores que administran es crítica y el referente adelantó que tendrán que ir “suspendiendo paulatinamente” el servicio de copa de leche. Para el caso del almuerzo de los jardines de infantes, que dependían de un acuerdo con Nación, la suspensión de servicios será mucho más rápida, ya que dejaron de recibir fondos. Desde el gobierno central les aseguraron que no se va a cortar esa ayuda, pero hasta firmar un nuevo convenio, no cuentan con fondos. “Ya no tengo más plata, tengo que dar de comer la semana que viene, no dentro de un mes” se lamentó.

Y sentenció: “En los jardines de los Sin Techo prácticamente a partir de la semana que viene no va a haber más almuerzo para los chicos”.

ESCUCHÁ la entrevista completa:

JOSE LUIS AMBROSINO - MOVIMIENTO LOS SIN TECHO.mp3 José Luis Ambrosino, coordinador general del movimiento Los Sin Techo UNO 106.3

